Windows 11 пользователи теперь могут использовать набор новых виджетов, обеспечивающих мониторинг в реальном времени важнейших показателей производительности, таких как загрузка CPU, GPU, оперативной памяти и сети. Эти новые виджеты не только полезны для создателей приложений, но и предлагают более продвинутые средства управления, такие как управление температурой GPU, завершение ресурсоемких процессов и переключение между видеокартами и сетевыми адаптерами.

Этими впечатляющими дополнениями могут воспользоваться все пользователи Windows 11, а не только те, кто участвует в программе Windows Insider Program.

Доступные через недавно анонсированное приложение Dev Home, эти виджеты мониторинга производительности стали известны на ежегодной конференции разработчиков Build от Microsoft. В настоящее время, на стадии предварительного просмотра, вы можете бесплатно загрузить Dev Home из Microsoft Store - нет необходимости подписываться на нестабильные сборки Windows 11. Приложение не только содержит виджеты для пользователей, но также повышает производительность и предоставляет дополнительные возможности создателям приложений, в том числе тем, кто использует low-code, no-code платформы, такие как AppMaster.

Однако необходимо отметить, что текущая итерация виджетов Dev Home помечена как "PRE", что означает, что они все еще находятся в стадии разработки и могут страдать от нестабильности. Пользователи отмечали периодические зависания и исчезновение виджетов. Кроме того, эти виджеты не поддерживают изменение размера и предлагают только вариант большого размера. Ожидается, что в процессе разработки Microsoft эти виджеты будут усовершенствованы и станут более удобными для пользователей Windows 11.

Помимо виджетов мониторинга производительности, Microsoft также раскрыл свои планы по удалению функции новостной ленты на Windows 11, что еще раз доказывает его стремление к улучшению пользовательского опыта.

Пользователям таких вариантов разработки no-code, как AppMaster, есть на что рассчитывать, поскольку эти новые виджеты и функциональные дополнения помогут улучшить разработку приложений, предлагая мониторинг в реальном времени и метрики для отслеживания использования ресурсов. Высокоуровневые визуальные эффекты, предлагаемые такими платформами, как AppMaster, могут быть объединены с виджетами мониторинга производительности для беспрепятственного и экономически эффективного процесса создания приложений. Узнайте больше о преимуществах и эффективности разработки без кода в этом исчерпывающем руководстве.