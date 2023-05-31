Windows 11 用户现在可以使用一套新的小工具，对关键的性能统计数据进行实时监控，如CPU、GPU、RAM和网络利用率。这些新的小工具不仅对应用程序制造商有用，而且还提供更高级的控制，如管理GPU温度、结束资源密集型进程，以及在显卡和网络适配器之间进行切换。

所有Windows 11 用户都可以享受这些令人印象深刻的新增功能，而不仅仅是参与Windows Insider计划的用户。

这些性能监测小工具可通过新宣布的Dev Home 应用程序获得，在微软的年度Build开发者大会上曝光。目前，在预览阶段，你可以从微软商店免费下载Dev Home ，不需要注册不稳定的Windows 11 版本。该应用不仅为用户提供了小工具，而且还提高了性能，并为应用制作者授予了额外的能力，包括那些使用low-code 、no-code ，如AppMaster的平台。

然而，必须注意的是，当前迭代的Dev Home 小工具被标记为 "PRE"，标志着它们仍在开发中，可能会遭受不稳定。用户已经注意到偶尔的冻结和小工具的消失。此外，这些小工具缺乏适当的尺寸调整支持，只是提供一个大尺寸的变体。随着开发的进行，Microsoft ，预计将完善这些小工具，并为Windows 11 用户提供一个增强的体验。

除了性能监测小工具，Microsoft 还透露其计划很快让用户删除Windows 11 上的新闻源功能，进一步证明其对增强用户体验的承诺。

no-code 开发选项（如AppMaster ）的用户有很多期待，因为这些新的小工具和功能补充将通过提供实时监控和跟踪资源使用的指标来帮助改善应用开发。AppMaster 等平台提供的高级别视觉效果可以与性能监测小工具相结合，实现无缝和具有成本效益的应用建设过程。在这本综合指南中了解更多关于无代码开发的好处和效率。