يتمتع مستخدمو Windows 11 الآن بمجموعة من عناصر واجهة المستخدم الجديدة التي توفر مراقبة في الوقت الفعلي لإحصائيات الأداء المهمة ، مثل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي واستخدام الشبكة. لا تعد هذه الأدوات الجديدة مفيدة لصانعي التطبيقات فحسب ، بل توفر أيضًا عناصر تحكم أكثر تقدمًا مثل إدارة درجة حرارة وحدة معالجة الرسومات ، وإنهاء العمليات كثيفة الموارد ، والتبديل بين بطاقات الرسومات ومحولات الشبكة.

يمكن لجميع مستخدمي Windows 11 الاستمتاع بهذه الإضافات الرائعة ، وليس فقط أولئك المشاركين في برنامج Windows Insider.

ظهرت أدوات مراقبة الأداء هذه ، المتوفرة من خلال تطبيق Dev Home الذي تم الإعلان عنه حديثًا ، في مؤتمر Build Developer السنوي لشركة Microsoft. حاليًا ، في مرحلة المعاينة ، يمكنك تنزيل Dev Home مجانًا من متجر Microsoft - لا داعي للتسجيل للحصول على إصدارات Windows 11 غير المستقرة. لا يتميز التطبيق بعناصر واجهة مستخدم للمستخدمين فحسب ، بل يعزز أيضًا الأداء ويمنح إمكانات إضافية لصانعي التطبيقات ، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون أنظمة أساسية low-code no-code مثل AppMaster .

ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أن التكرار الحالي لأدوات Dev Home تم تمييزه على أنه "PRE" ، مما يدل على أنها لا تزال قيد التطوير وقد تعاني من عدم الاستقرار. لاحظ المستخدمون تجميدًا متقطعًا واختفاء عناصر واجهة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك ، تفتقر هذه الأدوات إلى دعم مناسب لتغيير الحجم وتقدم فقط متغيرًا كبيرًا الحجم. مع استمرار التطوير ، من المتوقع أن تقوم Microsoft بتحسين هذه الأدوات وتقديم تجربة محسّنة لمستخدمي Windows 11.

إلى جانب أدوات مراقبة الأداء ، كشفت Microsoft أيضًا عن خططها للسماح للمستخدمين بإزالة ميزة موجز الأخبار على Windows 11 قريبًا ، مما يثبت التزامها بتعزيز تجربة المستخدم الخاصة بها.

مستخدمو خيارات التطوير no-code مثل AppMaster لديهم الكثير لنتطلع إليه لأن هذه الأدوات الجديدة وإضافات الوظائف ستساعد في تحسين تطوير التطبيق من خلال تقديم مراقبة في الوقت الحقيقي ومقاييس لتتبع استخدام الموارد. يمكن دمج المرئيات عالية المستوى التي تقدمها منصات مثل AppMaster مع أدوات مراقبة الأداء من أجل عملية بناء تطبيقات سلسة وفعالة من حيث التكلفة. اكتشف المزيد حول فوائد وكفاءة تطوير عدم وجود كود في هذا الدليل الشامل.