Enfin, Microsoft a commencé à tester une fonctionnalité très attendue de mode sombre pour son application Paint dans Windows 11, près de deux ans après son annonce initiale. Actuellement, la mise à jour est disponible pour évaluation via les canaux Canary et Dev sur Windows Insiders.

À l'instar de plusieurs autres applications Windows 11 dotées de capacités de mode sombre, l'application Paint s'adaptera automatiquement au thème du système de l'utilisateur, ou le mode sombre peut être activé manuellement via une page nouvellement ajoutée dans les paramètres de Paint.

Dave Grochocki, responsable du programme principal pour les applications Windows intégrées, a dévoilé d'autres améliorations apportées à l'application : "Nous apportons également des améliorations aux commandes de zoom afin d'offrir aux utilisateurs plus de flexibilité et de contrôle sur l'affichage de leur contenu sur le canevas. Outre la possibilité de personnaliser le zoom, un nouveau bouton d'adaptation à l'écran permet aux utilisateurs d'adapter le niveau de zoom à la taille de la fenêtre de l'application et à la résolution de l'écran.

Parmi les autres améliorations, citons les boîtes de dialogue redessinées en fonction du style Windows 11 et les raccourcis d'accessibilité mis à jour. Malgré ces modifications, Microsoft Paint reste un éditeur d'images rudimentaire, car il ne dispose toujours pas d'une option pour les calques. Bien qu'il ait été initialement prévu de le retirer de Windows 10 avant qu'il ne soit décidé de le conserver, Microsoft a plutôt réduit le nombre de 3D Paint, une version contemporaine de l'application Paint classique développée pour la remplacer.

Alors que les tests avec Windows Insiders sont en cours, on s'attend à ce que la version mise à jour de Paint, comprenant le mode sombre et d'autres améliorations, soit disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les mois à venir. Avec les progrès des plateformes no-code telles que AppMaster No-Code Builder, la simplicité de Microsoft Paint reste un élément précieux de la suite d'applications intégrées de Windows, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.