Wreszcie, Microsoft rozpoczął testowanie wysoce oczekiwanej funkcji trybu ciemnego dla swojej aplikacji Paint w Windows 11, prawie dwa lata po jej początkowej zapowiedzi. Obecnie aktualizacja jest dostępna do oceny za pośrednictwem kanałów Canary i Dev na Windows Insiders.

Podobnie jak kilka innych aplikacji Windows 11 z funkcjami trybu ciemnego, aplikacja Paint automatycznie dostosowuje się do motywu systemowego użytkownika lub tryb ciemny można aktywować ręcznie za pomocą nowo dodanej strony w ustawieniach Paint.

Dave Grochocki, główny kierownik programu dla wbudowanych aplikacji Windows, zaprezentował dodatkowe ulepszenia aplikacji: "Wprowadzamy również ulepszenia elementów sterujących powiększeniem, aby zapewnić użytkownikom większą elastyczność i kontrolę nad widokiem ich treści na płótnie". Oprócz niestandardowego powiększania wartości, nowy przycisk dopasowania do ekranu pozwala użytkownikom dostosować poziom powiększenia zgodnie z rozmiarem okna aplikacji i rozdzielczością ekranu.

Dalsze ulepszenia obejmują przeprojektowane okna dialogowe pasujące do stylu Windows 11 i zaktualizowane skróty dostępu. Pomimo tych modyfikacji, Microsoft Paint pozostaje podstawowym edytorem obrazów, ponieważ nadal brakuje w nim opcji warstw. Choć początkowo miał on zostać usunięty z Windows 10, a później zdecydowano się go zachować, Microsoft zamiast tego ograniczył się do 3D Paint - współczesnej wersji klasycznej aplikacji Paint opracowanej jako jej zamiennik.

Ponieważ testy z Windows Insiders są w toku, oczekuje się, że zaktualizowana wersja Paint, w tym tryb ciemny i inne ulepszenia, pojawi się dla wszystkich użytkowników Windows 11 w nadchodzących miesiącach. Wraz z rozwojem platform no-code, takich jak AppMaster No-Code Builder, prostota Microsoft Paint pozostaje cenną częścią pakietu wbudowanych aplikacji Windows zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i profesjonalistów.