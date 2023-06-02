أخيرًا ، بدأت Microsoft في اختبار ميزة الوضع المظلم المرتقبة للغاية لتطبيق الرسام الخاص بها في نظام التشغيل Windows 11 ، بعد عامين تقريبًا من ندفها الأولي. في الوقت الحالي ، يتوفر التحديث للتقييم من خلال قنوات Canary و Dev إلى Windows Insiders.

على غرار العديد من تطبيقات Windows 11 الأخرى ذات إمكانات الوضع المظلم ، سيتم ضبط تطبيق Paint تلقائيًا بناءً على سمة نظام المستخدم ، أو يمكن تنشيط الوضع المظلم يدويًا عبر صفحة مضافة حديثًا في إعدادات الرسام.

كشف Dave Grochocki ، قائد البرنامج الرئيسي لتطبيقات Windows المضمنة ، عن تحسينات إضافية للتطبيق: "نحن نطرح أيضًا تحسينات على عناصر التحكم في التكبير / التصغير لتزويد المستخدمين بمزيد من المرونة والتحكم في عرض المحتوى الخاص بهم على اللوحة القماشية. " بالإضافة إلى التكبير / التصغير المخصص للقيمة ، يتيح الزر الجديد المناسب للشاشة للمستخدمين تخصيص مستوى التكبير وفقًا لحجم نافذة التطبيق ودقة الشاشة.

تشمل التحسينات الإضافية مربعات حوار النوافذ المعاد تصميمها والتي تتوافق مع نمط Windows 11 واختصارات الوصول المحدثة. على الرغم من هذه التعديلات ، لا يزال Microsoft Paint محرر صور بدائيًا ، حيث لا يزال يفتقر إلى خيار الطبقات. على الرغم من أنه كان مقصودًا في البداية إزالته من نظام التشغيل Windows 10 قبل اتخاذ قرار لاحق بالاحتفاظ به ، فقد عمدت Microsoft بدلاً من ذلك إلى تقليص استخدام 3D Paint - وهو إصدار معاصر من تطبيق Paint الكلاسيكي تم تطويره كبديل له.

نظرًا لأن الاختبار مع Windows Insiders قيد التنفيذ ، فمن المتوقع أن يصل الإصدار المحدث من Paint ، بما في ذلك الوضع المظلم والتحسينات الأخرى ، لجميع مستخدمي Windows 11 في الأشهر المقبلة. مع التقدم في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster No-Code Builder ، تظل بساطة Microsoft Paint جزءًا مهمًا من مجموعة تطبيقات Windows المضمنة لكل من المستخدمين العاديين والمحترفين على حد سواء.