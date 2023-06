Finalmente, o Microsoft começou a testar um recurso de modo escuro altamente antecipado para seu aplicativo Paint em Windows 11, quase dois anos depois de seu lançamento inicial. Actualmente, a actualização está disponível para avaliação através dos Canary Channels e Dev Channels em Windows Insiders.

À semelhança de várias outras aplicações Windows 11 com capacidades de modo escuro, a aplicação Paint ajusta-se automaticamente com base no tema do sistema do utilizador, ou o modo escuro pode ser activado manualmente através de uma página recentemente adicionada nas definições do Paint.

Dave Grochocki, o principal responsável pelo programa de aplicações Windows incorporadas, revelou melhorias adicionais na aplicação: "Estamos também a implementar melhorias nos controlos de zoom para proporcionar aos utilizadores mais flexibilidade e controlo sobre a visualização do seu conteúdo na tela." Para além do zoom de valor personalizado, um novo botão de ajuste ao ecrã permite aos utilizadores adaptar o nível de zoom de acordo com o tamanho da janela da aplicação e a resolução do ecrã.

Outras melhorias incluem caixas de diálogo de janelas redesenhadas que correspondem ao estilo Windows 11 e atalhos de acessibilidade actualizados. Apesar destas modificações, o Microsoft Paint continua a ser um editor de imagens rudimentar, uma vez que continua a não ter uma opção para camadas. Apesar de inicialmente ter sido planeado para ser removido de Windows 10, antes de uma decisão posterior para o manter, a Microsoft reduziu o 3D Paint - uma versão contemporânea da aplicação Paint clássica desenvolvida como seu substituto.

Como os testes com Windows Insiders estão em curso, espera-se que a versão actualizada do Paint, incluindo o modo escuro e outras melhorias, chegue a todos os utilizadores de Windows 11 nos próximos meses. Com os avanços das plataformas no-code, como o AppMaster No-Code Builder, a simplicidade do Microsoft Paint continua a ser uma parte valiosa do conjunto de aplicações integradas do Windows, tanto para utilizadores casuais como para profissionais.