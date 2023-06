Endlich hat Microsoft damit begonnen, die mit Spannung erwartete Funktion des dunklen Modus für seine Paint-Anwendung in Windows 11 zu testen, fast zwei Jahre nach der ersten Ankündigung. Derzeit ist das Update über den Canary- und den Dev-Kanal von Windows Insiders zum Testen verfügbar.

Ähnlich wie einige andere Anwendungen von Windows 11 mit Dark-Mode-Funktionen passt sich die Paint-Anwendung automatisch an das Systemthema des Benutzers an, oder der Dark-Mode kann manuell über eine neu hinzugefügte Seite in den Paint-Einstellungen aktiviert werden.

Dave Grochocki, Leiter des Programms für integrierte Windows-Anwendungen, stellte weitere Verbesserungen der App vor: "Wir führen auch Verbesserungen an den Zoom-Steuerungen ein, um den Nutzern mehr Flexibilität und Kontrolle über die Ansicht ihrer Inhalte auf der Leinwand zu geben." Zusätzlich zum Zoom mit benutzerdefinierten Werten ermöglicht eine neue Schaltfläche zur Anpassung an den Bildschirm den Nutzern, die Zoomstufe entsprechend der Größe des Anwendungsfensters und der Bildschirmauflösung anzupassen.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören neu gestaltete Fensterdialoge, die dem Stil von Windows 11 entsprechen, und aktualisierte Tastenkombinationen für die Barrierefreiheit. Trotz dieser Änderungen bleibt Microsoft Paint ein rudimentäres Bildbearbeitungsprogramm, da es immer noch keine Option für Ebenen gibt. Obwohl ursprünglich geplant war, es aus Windows 10 zu entfernen, bevor später beschlossen wurde, es beizubehalten, hat Microsoft stattdessen 3D Paint - eine zeitgemäße Version der klassischen Paint-Anwendung, die als Ersatz entwickelt wurde - zurückgefahren.

Da die Tests mit Windows Insiders im Gange sind, wird erwartet, dass die aktualisierte Version von Paint, einschließlich des dunklen Modus und anderer Verbesserungen, in den kommenden Monaten für alle Windows 11 -Nutzer verfügbar sein wird. Mit den Fortschritten bei no-code Plattformen wie AppMaster No-Code Builder bleibt die Einfachheit von Microsoft Paint ein wertvoller Teil der Windows-Suite integrierter Anwendungen für Gelegenheitsnutzer und Profis gleichermaßen.