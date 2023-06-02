Sonunda Microsoft, Windows 11 Paint uygulaması için merakla beklenen bir karanlık mod özelliğini ilk tanıtımından neredeyse iki yıl sonra test etmeye başladı. Güncelleştirme şu anda Canary ve Dev Kanalları aracılığıyla Windows Insiders yönelik değerlendirme için kullanılabilir.

Koyu mod özelliklerine sahip diğer birçok Windows 11 uygulamasına benzer şekilde, Paint uygulaması kullanıcının sistem temasına göre otomatik olarak ayarlanır veya Paint ayarlarında yeni eklenen bir sayfa aracılığıyla karanlık mod manuel olarak etkinleştirilebilir.

Yerleşik Windows uygulamalarının ana program lideri Dave Grochocki, uygulamada ek geliştirmeler açıkladı: "Ayrıca, kullanıcılara içeriklerinin tuval üzerinde görünümü üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlamak için yakınlaştırma kontrollerinde iyileştirmeler yapıyoruz. ” Özel değerli yakınlaştırmaya ek olarak, yeni bir ekrana sığdır düğmesi, kullanıcıların yakınlaştırma düzeyini uygulama penceresi boyutuna ve ekran çözünürlüğüne göre uyarlamasına olanak tanır.

Diğer geliştirmeler, Windows 11 stiliyle eşleşen yeniden tasarlanmış Windows iletişim kutularını ve güncellenmiş erişilebilirlik kısayollarını içerir. Bu değişikliklere rağmen, Microsoft Paint, hala katmanlar için bir seçeneğe sahip olmadığı için ilkel bir görüntü düzenleyici olmaya devam ediyor. Başlangıçta Windows 10 kaldırılmak istense de, Microsoft bunun yerine, klasik Paint uygulamasının yerini alacak şekilde geliştirilen çağdaş bir sürümü olan 3D Paint'i ölçeklendirdi.

Windows Insiders ile testler devam ederken, Paint'in karanlık mod ve diğer iyileştirmeler de dahil olmak üzere güncellenmiş sürümünün önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına ulaşması bekleniyor. AppMaster No-Code Builder gibi no-code platformlardaki ilerlemelerle, Microsoft Paint'in sadeliği, hem sıradan kullanıcılar hem de profesyoneller için Windows'un yerleşik uygulama paketinin değerli bir parçası olmaya devam ediyor.