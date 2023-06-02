最后，Microsoft 已经开始测试其在Windows 11 中的油漆应用程序的备受期待的黑暗模式功能，这距离其最初的预告几乎已有两年时间。目前，该更新可通过金丝雀和开发渠道对Windows Insiders 进行评估。

与其他几个具有黑暗模式功能的Windows 11 应用程序类似，Paint 应用程序将根据用户的系统主题自动调整，或者可以通过Paint 设置中新增加的页面手动激活黑暗模式。

内置Windows应用程序的主要项目负责人Dave Grochocki公布了该应用程序的额外改进："我们还推出了对缩放控制的改进，以便为用户提供更多的灵活性，控制他们在画布上的内容视图"。除了自定义值缩放外，一个新的适合屏幕的按钮允许用户根据应用程序窗口的大小和屏幕分辨率来调整缩放级别。

进一步的改进包括重新设计了与Windows 11 风格相匹配的窗口对话框和更新的可访问性快捷键。尽管做了这些修改，微软画图仍然是一个初级的图像编辑器，因为它仍然缺乏一个图层选项。虽然最初打算从Windows 10 ，后来又决定保留它，但微软反而缩减了3D Paint--作为其替代品而开发的当代版本的经典Paint应用程序。

由于对Windows Insiders 的测试正在进行中，预计更新后的Paint版本，包括黑暗模式和其他改进，将在未来几个月内为所有Windows 11 的用户到达。随着诸如AppMaster No-Code Builder等no-code 平台的进步，微软油漆的简单性仍然是Windows内置应用程序套件的一个有价值的部分，无论是休闲用户还是专业人士。