Наконец-то Microsoft начал тестирование долгожданной функции темного режима для приложения Paint в Windows 11, спустя почти два года после первоначального анонса. В настоящее время обновление доступно для оценки через каналы Canary и Dev на сайте Windows Insiders.

Как и некоторые другие приложения Windows 11 с функцией темного режима, приложение Paint будет автоматически настраиваться в зависимости от темы системы пользователя, или темный режим может быть активирован вручную через новую страницу в настройках Paint.

Дэйв Грохоки, главный руководитель программы встроенных приложений Windows, представил дополнительные улучшения в приложении: "Мы также внедряем улучшения в элементы управления масштабированием, чтобы предоставить пользователям больше гибкости и контроля над видом их содержимого на холсте". В дополнение к масштабированию по пользовательским значениям, новая кнопка подгонки к экрану позволяет пользователям настроить уровень масштабирования в соответствии с размером окна приложения и разрешением экрана.

Дополнительные усовершенствования включают переработанный дизайн диалоговых окон в соответствии со стилем Windows 11 и обновленные ярлыки доступности. Несмотря на эти изменения, Microsoft Paint остается рудиментарным редактором изображений, поскольку в нем по-прежнему отсутствует возможность работы со слоями. Хотя первоначально планировалось удалить его с сайта Windows 10, но позже было принято решение оставить его, Microsoft вместо этого сократила объем 3D Paint - современной версии классического приложения Paint, разработанной в качестве его замены.

Поскольку тестирование Windows Insiders продолжается, ожидается, что обновленная версия Paint, включая темный режим и другие улучшения, будет доступна всем пользователям Windows 11 в ближайшие месяцы. С развитием платформ no-code, таких как AppMaster No-Code Builder, простота Microsoft Paint остается ценной частью набора встроенных приложений Windows как для обычных пользователей, так и для профессионалов.