Finalmente Microsoft ha iniziato a testare l'attesissima modalità scura per la sua applicazione Paint in Windows 11, quasi due anni dopo l'annuncio iniziale. Attualmente l'aggiornamento è disponibile per la valutazione attraverso i canali Canary e Dev di Windows Insiders.

Come molte altre applicazioni di Windows 11 con funzionalità di modalità scura, l'applicazione Paint si regolerà automaticamente in base al tema del sistema dell'utente, oppure la modalità scura può essere attivata manualmente tramite una nuova pagina delle impostazioni di Paint.

Dave Grochocki, responsabile del programma principale per le applicazioni integrate di Windows, ha presentato ulteriori miglioramenti all'applicazione: "Stiamo anche introducendo miglioramenti ai controlli dello zoom per offrire agli utenti maggiore flessibilità e controllo sulla visualizzazione dei contenuti sulla tela". Oltre allo zoom con valori personalizzati, un nuovo pulsante di adattamento allo schermo consente agli utenti di adattare il livello di zoom in base alle dimensioni della finestra dell'applicazione e alla risoluzione dello schermo.

Ulteriori miglioramenti includono finestre di dialogo ridisegnate in base allo stile di Windows 11 e scorciatoie di accessibilità aggiornate. Nonostante queste modifiche, Microsoft Paint rimane un editor di immagini rudimentale, in quanto manca ancora un'opzione per i livelli. Sebbene inizialmente fosse stato pensato per essere rimosso da Windows 10, prima di decidere successivamente di mantenerlo, Microsoft ha invece ridimensionato 3D Paint, una versione contemporanea dell'applicazione Paint classica sviluppata come suo sostituto.

Poiché i test con Windows Insiders sono in corso, si prevede che la versione aggiornata di Paint, che include la modalità scura e altri miglioramenti, sarà disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 nei prossimi mesi. Con i progressi delle piattaforme no-code, come AppMaster No-Code Builder, la semplicità di Microsoft Paint rimane una parte preziosa della suite di applicazioni integrate di Windows, sia per gli utenti occasionali che per i professionisti.