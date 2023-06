Microsoft is eindelijk begonnen met het testen van de langverwachte donkere modus voor de Paint-toepassing in Windows 11, bijna twee jaar na de eerste aankondiging. Op dit moment is de update beschikbaar voor evaluatie via de Canary en Dev Kanalen naar Windows Insiders.

Net als verschillende andere Windows 11 applicaties met donkere modus mogelijkheden, zal de Paint app zich automatisch aanpassen op basis van het systeemthema van de gebruiker, of donkere modus kan handmatig worden geactiveerd via een nieuw toegevoegde pagina in de Paint instellingen.

Dave Grochocki, de belangrijkste programmaleider voor ingebouwde Windows apps, onthulde nog meer verbeteringen aan de app: "We zijn ook verbeteringen aan het uitrollen aan de zoomcontroles om gebruikers meer flexibiliteit en controle te geven over de weergave van hun inhoud op het canvas." Naast het zoomen met aangepaste waarden, kunnen gebruikers met een nieuwe fit-to-screen knop het zoomniveau aanpassen aan de grootte van het venster van de applicatie en de schermresolutie.

Verdere verbeteringen zijn onder andere opnieuw ontworpen vensterdialogen die passen bij de stijl Windows 11 en bijgewerkte toegankelijkheidssneltoetsen. Ondanks deze wijzigingen blijft Microsoft Paint een rudimentaire afbeeldingseditor, omdat er nog steeds geen optie voor lagen is. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om het te verwijderen van Windows 10 voordat later werd besloten om het te behouden, heeft Microsoft in plaats daarvan teruggeschroefd naar 3D Paint-een eigentijdse versie van de klassieke Paint-app ontwikkeld als vervanging.

Aangezien de tests met Windows Insiders aan de gang zijn, wordt verwacht dat de bijgewerkte versie van Paint, inclusief donkere modus en andere verbeteringen, in de komende maanden beschikbaar zal zijn voor alle Windows 11 gebruikers. Met de vooruitgang in no-code platforms zoals AppMaster No-Code Builder, blijft de eenvoud van Microsoft Paint een waardevol onderdeel van Windows' suite van ingebouwde applicaties voor zowel casual gebruikers als professionals.