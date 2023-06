WhatsApp a lancé un nouveau centre de sécurité sur son site web afin de sensibiliser ses utilisateurs à la sécurité sur différentes plateformes, notamment Android, iOS, Windows et les applications web pour les utilisateurs réguliers et professionnels. Le Centre de sécurité présente plusieurs fonctions de sécurité essentielles, telles que la confidentialité par défaut, la détection automatique des spams et les alertes de sécurité proactives, afin d'encourager les utilisateurs à être plus vigilants en matière de sécurité en ligne.

Les utilisateurs peuvent activer la vérification en deux étapes en ajoutant un code PIN supplémentaire à six chiffres, qui sera requis lors du passage à un nouveau téléphone. Ils peuvent également signaler les activités douteuses et les comportements inappropriés d'autres utilisateurs. Outre le Centre de sécurité, WhatsApp a introduit des modifications de conception et de nouvelles fonctionnalités pour ses applications Android et iOS. La dernière version iOS v23.11.0.76 beta comprend une refonte qui affiche la photo de profil sur le bouton des paramètres dans le coin inférieur gauche et ajoute un nouvel onglet Mises à jour pour les mises à jour de statut et de canal.

Dans les discussions de groupe, le bouton d'appel ouvre désormais une fenêtre contextuelle avec les options Appel audio et Appel vidéo, afin d'éviter les appels accidentels. Les utilisateurs Android de la version bêta v2.23.12.8 peuvent attribuer des icônes de profil aux participants du groupe, ce qui améliore la navigation dans les discussions grâce à des éléments visuels. Cette fonctionnalité était auparavant indisponible pour des raisons inconnues.

Le clavier emoji a également été réorganisé, déplaçant la barre de catégorie emoji vers la partie inférieure de l'écran, et les onglets GIF, Sticker, et Emoji vers le haut. Une nouveauté intéressante de la version bêta Android est le canal Découvrir, une fonctionnalité en cours de développement qui permet aux utilisateurs de recevoir des nouvelles et des mises à jour des personnes qu'ils suivent, classées par ordre de récurrence, de popularité ou par ordre alphabétique. Les utilisateurs peuvent découvrir de nouvelles personnes ou entreprises à suivre dans cet onglet.

Enfin, WhatsApp passe au Material Design 3 pour son application Android, offrant un look contemporain et cohérent avec le reste de l'interface utilisateur d'Android 13. Actuellement, la mise à jour n'est visible que dans les onglets du menu des paramètres. L'évolution constante des plateformes de messagerie place la confidentialité et la sécurité des utilisateurs au premier plan, et des outils modernes comme AppMaster.io améliorent le processus de développement avec des solutions sans code. Grâce à la conception visuelle, les plateformes no-code telles que AppMaster permettent aux entreprises de créer des applications logicielles complètes et évolutives compatibles avec diverses plateformes, garantissant la sécurité des données des utilisateurs et une expérience utilisateur transparente.