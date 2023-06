WhatsApp uruchomił nowe Centrum Bezpieczeństwa na swojej stronie internetowej, aby zwiększyć świadomość bezpieczeństwa wśród swoich użytkowników na różnych platformach, w tym Android, iOS, Windows i aplikacjach internetowych dla zwykłych i biznesowych użytkowników. Centrum bezpieczeństwa prezentuje kilka istotnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak domyślna prywatność, automatyczne wykrywanie spamu i proaktywne alerty bezpieczeństwa, zachęcając użytkowników do większej czujności w zakresie bezpieczeństwa online.

Użytkownicy mogą włączyć weryfikację dwuetapową, dodając dodatkowy sześciocyfrowy kod PIN, który będzie wymagany przy zmianie telefonu. Mogą również zgłaszać podejrzane działania i niewłaściwe zachowania innych użytkowników. Oprócz Centrum Bezpieczeństwa, WhatsApp wprowadził modyfikacje wyglądu i nowe funkcje dla swoich aplikacji na Androida i iOS. Najnowsza wersja iOS v23.11.0.76 beta obejmuje zmianę, która wyświetla zdjęcie profilowe na przycisku ustawień w lewym dolnym rogu i dodaje nową kartę Aktualizacje dla aktualizacji statusu i kanałów.

W czatach grupowych przycisk połączenia otwiera teraz wyskakujące okienko z opcjami połączeń audio i wideo, zapobiegając przypadkowym połączeniom. Użytkownicy Androida w wersji beta v2.23.12.8 mogą przypisywać ikony profili dla uczestników grupy, poprawiając nawigację na czacie za pomocą elementów wizualnych. Funkcja ta była wcześniej niedostępna z nieznanych powodów.

Zmieniono również układ klawiatury emoji, przenosząc pasek kategorii emoji do dolnej części ekranu, a zakładki GIF, Naklejki i Emoji na górę. Ekscytującym dodatkiem do wersji beta na Androida jest kanał Discover, rozwijana funkcja, która pozwala użytkownikom otrzymywać wiadomości i aktualizacje od osób, które obserwują, posortowane według aktualności, popularności lub alfabetycznie. Użytkownicy mogą odkrywać nowe osoby lub firmy do obserwowania w tej zakładce.

Wreszcie, WhatsApp przechodzi na Material Design 3 dla swojej aplikacji na Androida, oferując nowoczesny i spójny wygląd z resztą interfejsu użytkownika Androida 13. Obecnie aktualizacja jest widoczna tylko w menu ustawień. Ciągła ewolucja platform do przesyłania wiadomości stawia prywatność i bezpieczeństwo użytkowników na pierwszym planie, a nowoczesne narzędzia, takie jak AppMaster.io, usprawniają proces rozwoju dzięki rozwiązaniom bez kodu. Dzięki projektowaniu wizualnemu platformy no-code, takie jak AppMaster, umożliwiają firmom tworzenie kompleksowych, skalowalnych aplikacji kompatybilnych z różnymi platformami, zapewniając bezpieczeństwo danych użytkowników i płynne doświadczenia użytkowników.