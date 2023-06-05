WhatsApp запустил новый Центр безопасности на своем сайте, чтобы повысить уровень безопасности среди своих пользователей на различных платформах, включая Android, iOS, Windows и веб-приложения для обычных и бизнес-пользователей. Центр безопасности демонстрирует несколько основных функций безопасности, таких как конфиденциальность по умолчанию, автоматическое обнаружение спама и проактивные предупреждения безопасности, поощряя пользователей быть более бдительными в отношении онлайн-безопасности.

Пользователи могут включить двухэтапную верификацию, добавив дополнительный шестизначный PIN-код, который потребуется при переходе на новый телефон. Они также могут сообщать о сомнительных действиях и неадекватном поведении других пользователей. Наряду с Центром безопасности, WhatsApp представил изменения в дизайне и новые функции для своих приложений для Android и iOS. Последняя бета-версия iOS v23.11.0.76 включает в себя изменение дизайна, которое отображает фотографию профиля на кнопке настроек в левом нижнем углу и добавляет новую вкладку Updates для обновлений статуса и канала.

В групповых чатах кнопка вызова теперь открывает всплывающее окно с опциями аудиовызова и видеовызова, предотвращая случайные звонки. Пользователи Android в бета-версии v2.23.12.8 могут назначать значки профиля для участников группы, что улучшает навигацию по чату с помощью визуальных эффектов. Ранее эта функция была недоступна по неизвестным причинам.

Клавиатура эмодзи также была изменена: панель категорий эмодзи переместилась в нижнюю часть экрана, а вкладки GIF, Sticker и Emoji - в верхнюю. Интересным дополнением к бета-версии Android является канал Discover - разрабатываемая функция, которая позволяет пользователям получать новости и обновления от людей, за которыми они следят, отсортированные по частоте появления, популярности или в алфавитном порядке. На этой вкладке пользователи могут открывать для себя новых людей или компании.

Наконец, WhatsApp переходит на Material Design 3 для своего приложения для Android, предлагая современный и последовательный вид с остальными пользовательскими интерфейсами Android 13. В настоящее время обновление видно только в меню настроек. Постоянная эволюция платформ обмена сообщениями ставит на первый план конфиденциальность и безопасность пользователей, а современные инструменты, такие как AppMaster.io, улучшают процесс разработки с помощью no-code решений. Благодаря визуальному дизайну, платформы no-code, такие как AppMaster, позволяют предприятиям создавать комплексные, масштабируемые программные приложения, совместимые с различными платформами, обеспечивая безопасность пользовательских данных и бесшовный пользовательский опыт.