WhatsApp在其网站上推出了一个新的安全中心，以提高各平台用户的安全意识，包括安卓、iOS、Windows，以及面向普通用户和企业用户的网络应用。安全中心展示了几个基本的安全功能，如默认隐私、自动垃圾邮件检测和主动安全警报，鼓励用户对网络安全提高警惕。

用户可以通过增加一个额外的六位数PIN码来启用两步验证，在切换到一个新的手机时，将需要这样做。他们还可以报告其他用户的可疑活动和不恰当行为。除了安全中心，WhatsApp还为其安卓和iOS应用程序引入了设计修改和新功能。最新的iOS v23.11.0.76测试版包括一个改造，在左下角的设置按钮上显示个人资料照片，并为状态和频道更新增加了一个新的更新标签。

在群组聊天中，呼叫按钮现在打开一个弹出窗口，有音频呼叫和视频呼叫选项，防止意外呼叫。v2.23.12.8测试版的安卓用户可以为群组参与者分配个人资料图标，用视觉效果改善聊天导航。这项功能以前是不可用的，原因不明。

表情符号键盘也被重新安排，将表情符号分类栏移至屏幕下部，GIF、贴纸和表情符号标签移至顶部。安卓测试版的一个令人兴奋的新增功能是发现频道，这是一个正在开发的功能，允许用户从他们关注的人那里接收新闻和更新，并按时间、人气或字母顺序排序。用户可以在这个标签中发现新的个人或企业来关注。

最后，WhatsApp正在为其安卓应用过渡到Material Design 3，提供一个现代的、与安卓13的其他UI一致的外观。目前，该更新仅在设置菜单的切换中可见。消息平台的不断发展将用户隐私和安全放在首位，像AppMaster.io这样的现代工具通过无代码解决方案增强了开发过程。no-code 通过可视化设计，AppMaster 等平台使企业能够创建与各种平台兼容的全面、可扩展的软件应用，确保用户数据安全和无缝用户体验。