WhatsApp heeft een nieuw Beveiligingscentrum op zijn website gelanceerd om het veiligheidsbewustzijn van zijn gebruikers op verschillende platforms te stimuleren, waaronder Android, iOS, Windows en webapps voor gewone en zakelijke gebruikers. Het Beveiligingscentrum toont verschillende essentiële beveiligingsfuncties, zoals standaardprivacy, automatische spamdetectie en proactieve beveiligingswaarschuwingen, en stimuleert gebruikers om waakzamer te zijn met betrekking tot online beveiliging.

Gebruikers kunnen tweestapsverificatie inschakelen door een extra zescijferige pincode toe te voegen, die vereist is bij het overschakelen naar een nieuwe telefoon. Ze kunnen ook dubieuze activiteiten en ongepast gedrag door andere gebruikers melden. Naast het Beveiligingscentrum heeft WhatsApp ontwerpwijzigingen en nieuwe functies geïntroduceerd voor de Android- en iOS-apps. De nieuwste iOS v23.11.0.76 beta bevat een vernieuwing waarbij de profielfoto wordt weergegeven op de instellingenknop in de linkerbenedenhoek en voegt een nieuw tabblad Updates toe voor status- en kanaalupdates.

In groepschats opent de belknop nu een pop-up met opties voor audiogesprekken en videogesprekken, waardoor per ongeluk bellen wordt voorkomen. Android-gebruikers op bètaversie 2.23.12.8 kunnen profielpictogrammen toewijzen aan groepsdeelnemers, waardoor de chatnavigatie met visuals wordt verbeterd. Deze functie was eerder om onbekende redenen niet beschikbaar.

Het emoji-toetsenbord is ook opnieuw ingedeeld, waarbij de emoji-categoriebalk naar het onderste deel van het scherm is verplaatst en de tabbladen GIF, Sticker en Emoji naar boven. Een spannende toevoeging aan de Android bètaversie is het Discover-kanaal, een functie in ontwikkeling waarmee gebruikers nieuws en updates kunnen ontvangen van mensen die ze volgen, gesorteerd op frequentie, populariteit of alfabetisch. Gebruikers kunnen in dit tabblad nieuwe personen of bedrijven ontdekken om te volgen.

Tot slot stapt WhatsApp voor zijn Android-app over op Material Design 3. Dit biedt een eigentijdse en consistente look met de rest van de Android 13 UI. Momenteel is de update alleen zichtbaar in het instellingenmenu. De voortdurende evolutie van berichtenplatforms plaatst de privacy en veiligheid van gebruikers op de voorgrond en moderne tools zoals AppMaster.io verbeteren het ontwikkelingsproces met no-code oplossingen. Met een visueel ontwerp stellen no-code platforms zoals AppMaster bedrijven in staat om uitgebreide, schaalbare software-apps te maken die compatibel zijn met verschillende platforms, waarbij de veiligheid van gebruikersgegevens en naadloze gebruikerservaringen worden gewaarborgd.