WhatsApp, Android, iOS, Windows ve normal ve iş kullanıcıları için web uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki kullanıcıları arasında güvenlik farkındalığını artırmak için web sitesinde yeni bir Güvenlik Merkezi başlattı. Güvenlik Merkezi, varsayılan gizlilik, otomatik spam algılama ve proaktif güvenlik uyarıları gibi çeşitli temel güvenlik özelliklerini sergileyerek kullanıcıları çevrimiçi güvenlik konusunda daha dikkatli olmaya teşvik eder.

Kullanıcılar, yeni bir telefona geçerken gerekli olacak altı basamaklı bir PIN ekleyerek iki adımlı doğrulamayı etkinleştirebilir. Ayrıca, diğer kullanıcıların şüpheli faaliyetlerini ve uygunsuz davranışlarını bildirebilirler. Güvenlik Merkezi'nin yanı sıra WhatsApp, Android ve iOS uygulamaları için tasarım değişiklikleri ve yeni özellikler tanıttı. En son iOS v23.11.0.76 beta, sol alt köşedeki ayarlar düğmesinde profil fotoğrafını görüntüleyen ve Durum ve kanal güncellemeleri için yeni bir Güncellemeler sekmesi ekleyen bir yenileme içerir.

Grup sohbetlerinde, arama düğmesi artık Sesli Arama ve Görüntülü Arama seçeneklerini içeren bir açılır pencere açarak yanlışlıkla arama yapılmasını engelliyor. v2.23.12.8 beta sürümündeki Android kullanıcıları, grup katılımcıları için profil simgeleri atayarak sohbette gezinmeyi görsellerle geliştirebilir. Bu özellik daha önce bilinmeyen nedenlerle kullanılamıyordu.

Emoji klavyesi de yeniden düzenlendi, emoji kategori çubuğu ekranın alt kısmına ve GIF, Etiket ve Emoji sekmeleri üste taşındı. Android beta sürümüne heyecan verici bir ekleme, kullanıcıların takip ettikleri kişilerden yeniliğe, popülerliğe veya alfabetik sıraya göre sıralanmış haberleri ve güncellemeleri almalarına olanak sağlayan geliştirme aşamasındaki bir özellik olan Discover kanalıdır. Kullanıcılar bu sekmede takip edecekleri yeni kişiler veya işletmeler keşfedebilir.

Son olarak WhatsApp, Android uygulaması için Materyal Tasarım 3'e geçiyor ve Android 13 kullanıcı arayüzünün geri kalanıyla çağdaş ve tutarlı bir görünüm sunuyor. Şu anda, güncelleme yalnızca ayarlar menüsü geçişlerinde görülebilir. Mesajlaşma platformlarının sürekli gelişimi, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini ön plana çıkarır ve AppMaster.io gibi modern zaman araçları, kodsuz çözümlerle geliştirme sürecini geliştirir. Görsel tasarımla, AppMaster gibi no-code platformlar, işletmelerin çeşitli platformlarla uyumlu kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım uygulamaları oluşturmasını sağlayarak kullanıcı verilerinin güvenliğini ve sorunsuz kullanıcı deneyimlerini garanti eder.