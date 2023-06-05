أطلقت WhatsApp مركز أمان جديدًا على موقعها على الويب لتعزيز الوعي بالسلامة بين مستخدميها عبر العديد من الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك Android و iOS و Windows وتطبيقات الويب للمستخدمين العاديين ورجال الأعمال. يعرض مركز الأمان العديد من ميزات الأمان الأساسية ، مثل الخصوصية الافتراضية والكشف التلقائي عن البريد العشوائي وتنبيهات الأمان الاستباقية ، مما يشجع المستخدمين على أن يكونوا أكثر يقظة بشأن الأمان عبر الإنترنت.

يمكن للمستخدمين تمكين التحقق من خطوتين عن طريق إضافة رقم تعريف شخصي إضافي مكون من ستة أرقام ، والذي سيكون مطلوبًا عند التبديل إلى هاتف جديد. يمكنهم أيضًا الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والسلوك غير اللائق من قبل المستخدمين الآخرين. إلى جانب مركز الأمان ، أدخل WhatsApp تعديلات على التصميم وميزات جديدة لتطبيقات Android و iOS. يتضمن الإصدار التجريبي الأخير من iOS v23.11.0.76 تجديدًا يعرض صورة الملف الشخصي على زر الإعدادات في الزاوية اليسرى السفلية ويضيف علامة تبويب تحديثات جديدة للحالة وتحديثات القناة.

في الدردشات الجماعية ، يفتح زر الاتصال الآن نافذة منبثقة بها خيارات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ، مما يمنع المكالمات غير المقصودة. يمكن لمستخدمي Android في الإصدار التجريبي v2.23.12.8 تعيين رموز الملف الشخصي للمشاركين في المجموعة ، مما يؤدي إلى تحسين التنقل في الدردشة باستخدام العناصر المرئية. لم تكن هذه الميزة متوفرة من قبل لأسباب غير معروفة.

تم أيضًا إعادة ترتيب لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية ، ونقل شريط فئة الرموز التعبيرية إلى الجزء السفلي من الشاشة ، وعلامات تبويب GIF والملصق والرموز التعبيرية إلى الأعلى. إضافة مثيرة للإصدار التجريبي من Android هي قناة Discover ، وهي ميزة قيد التطوير تسمح للمستخدمين بتلقي الأخبار والتحديثات من الأشخاص الذين يتابعونهم ، مصنفة حسب الحداثة أو الشعبية أو أبجديًا. يمكن للمستخدمين اكتشاف أفراد أو شركات جديدة لمتابعتها في علامة التبويب هذه.

أخيرًا ، ينتقل WhatsApp إلى Material Design 3 لتطبيق Android الخاص به ، مما يوفر مظهرًا معاصرًا ومتسقًا مع بقية واجهة مستخدم Android 13. في الوقت الحالي ، لا يظهر التحديث إلا في تبديل قائمة الإعدادات. يضع التطور المستمر لمنصات المراسلة خصوصية المستخدم وأمانه في المقدمة ، وتعزز أدوات العصر الحديث مثل AppMaster.io عملية التطوير مع حلول بدون تعليمات برمجية . بفضل التصميم المرئي ، تمكّن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster الشركات من إنشاء تطبيقات برمجية شاملة وقابلة للتطوير ومتوافقة مع الأنظمة الأساسية المختلفة ، مما يضمن أمان بيانات المستخدم وتجارب مستخدم سلسة.