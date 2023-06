O WhatsApp lançou um novo Centro de Segurança no seu site para aumentar a sensibilização para a segurança entre os seus utilizadores em várias plataformas, incluindo Android, iOS, Windows e aplicações Web para utilizadores regulares e empresariais. O Centro de Segurança apresenta várias funcionalidades de segurança essenciais, como a privacidade predefinida, a detecção automática de spam e os alertas de segurança proactivos, incentivando os utilizadores a estarem mais atentos à segurança online.

Os utilizadores podem activar a verificação em dois passos, adicionando um PIN adicional de seis dígitos, que será necessário quando mudarem para um novo telefone. Também podem denunciar actividades duvidosas e comportamentos inadequados de outros utilizadores. Juntamente com o Centro de Segurança, o WhatsApp introduziu modificações de design e novas funcionalidades nas suas aplicações para Android e iOS. A última versão beta do iOS v23.11.0.76 inclui uma reformulação que exibe a foto do perfil no botão de configurações no canto inferior esquerdo e adiciona uma nova guia Atualizações para atualizações de status e canais.

Nos chats de grupo, o botão de chamada abre agora uma janela pop-up com as opções de Chamada de áudio e Chamada de vídeo, evitando chamadas acidentais. Os utilizadores do Android na versão beta v2.23.12.8 podem atribuir ícones de perfil aos participantes do grupo, melhorando a navegação no chat com recursos visuais. Esta funcionalidade estava anteriormente indisponível por razões desconhecidas.

O teclado de emojis também foi reorganizado, movendo a barra de categorias de emojis para a parte inferior do ecrã e os separadores GIF, Sticker e Emoji para a parte superior. Uma adição interessante à versão beta para Android é o canal Descobrir, uma funcionalidade em desenvolvimento que permite aos utilizadores receberem notícias e actualizações das pessoas que seguem, ordenadas por recência, popularidade ou por ordem alfabética. Os utilizadores podem descobrir novas pessoas ou empresas para seguir neste separador.

Finalmente, o WhatsApp está a fazer a transição para o Material Design 3 na sua aplicação para Android, oferecendo um visual contemporâneo e consistente com o resto da interface do utilizador do Android 13. Actualmente, a actualização só é visível nas opções do menu de definições. A evolução contínua das plataformas de mensagens coloca a privacidade e a segurança do utilizador em primeiro plano, e ferramentas modernas como a AppMaster.io melhoram o processo de desenvolvimento com soluções sem código. Com o design visual, as plataformas no-code, como a AppMaster, permitem às empresas criar aplicações de software abrangentes e escaláveis, compatíveis com várias plataformas, garantindo a segurança dos dados dos utilizadores e experiências de utilização perfeitas.