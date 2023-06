WhatsApp hat auf seiner Website ein neues Sicherheitscenter eingerichtet, um das Sicherheitsbewusstsein seiner Nutzer auf verschiedenen Plattformen zu stärken, darunter Android, iOS, Windows und Web-Apps für normale und geschäftliche Nutzer. Das Sicherheitscenter präsentiert mehrere wichtige Sicherheitsfunktionen wie Standard-Datenschutz, automatische Spam-Erkennung und proaktive Sicherheitswarnungen und ermutigt die Nutzer zu mehr Wachsamkeit in Sachen Online-Sicherheit.

Nutzer können die zweistufige Verifizierung aktivieren, indem sie eine zusätzliche sechsstellige PIN hinzufügen, die beim Wechsel zu einem neuen Telefon erforderlich ist. Außerdem können sie dubiose Aktivitäten und unangemessenes Verhalten anderer Nutzer melden. Neben dem Sicherheitscenter hat WhatsApp auch Designänderungen und neue Funktionen für seine Android- und iOS-Apps eingeführt. Die neueste iOS-Beta-Version 23.11.0.76 enthält eine Überarbeitung, die das Profilfoto auf der Einstellungsschaltfläche in der linken unteren Ecke anzeigt und eine neue Registerkarte Updates für Status- und Kanalaktualisierungen hinzufügt.

In Gruppenchats öffnet die Anruftaste jetzt ein Popup-Fenster mit Optionen für Audio- und Videoanrufe, um versehentliche Anrufe zu verhindern. Android-Benutzer der Beta-Version v2.23.12.8 können den Gruppenteilnehmern Profilsymbole zuweisen und so die Chat-Navigation mit visuellen Elementen verbessern. Diese Funktion war zuvor aus unbekannten Gründen nicht verfügbar.

Die Emoji-Tastatur wurde ebenfalls umgestaltet, indem die Emoji-Kategorieleiste an den unteren Teil des Bildschirms und die Registerkarten GIF, Sticker und Emoji an den oberen Rand verschoben wurden. Eine interessante Neuerung der Android-Beta-Version ist der Discover-Kanal, eine in der Entwicklung befindliche Funktion, mit der Nutzer Nachrichten und Updates von Personen erhalten können, denen sie folgen, sortiert nach Aktualität, Beliebtheit oder alphabetisch. Nutzer können neue Personen oder Unternehmen entdecken, denen sie in diesem Tab folgen können.

Schließlich stellt WhatsApp seine Android-App auf Material Design 3 um und bietet damit ein modernes und konsistentes Aussehen mit dem Rest der Android 13-Benutzeroberfläche. Derzeit ist das Update nur im Einstellungsmenü sichtbar. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Messaging-Plattformen stellt die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer in den Vordergrund, und moderne Tools wie AppMaster.io verbessern den Entwicklungsprozess mit No-Code-Lösungen. Mit visuellem Design ermöglichen no-code Plattformen wie AppMaster Unternehmen die Erstellung umfassender, skalierbarer Software-Apps, die mit verschiedenen Plattformen kompatibel sind und die Sicherheit der Nutzerdaten sowie ein nahtloses Nutzererlebnis gewährleisten.