WhatsApp ha lanciato un nuovo Centro per la sicurezza sul suo sito web per aumentare la consapevolezza della sicurezza tra i suoi utenti su varie piattaforme, tra cui Android, iOS, Windows e le applicazioni web per gli utenti abituali e aziendali. Il Centro per la sicurezza presenta diverse funzioni di sicurezza essenziali, come la privacy predefinita, il rilevamento automatico dello spam e gli avvisi di sicurezza proattivi, incoraggiando gli utenti a essere più attenti alla sicurezza online.

Gli utenti possono attivare la verifica in due passaggi aggiungendo un PIN supplementare di sei cifre, che sarà richiesto quando si passa a un nuovo telefono. Possono anche segnalare attività dubbie e comportamenti inappropriati da parte di altri utenti. Oltre al Centro di sicurezza, WhatsApp ha introdotto modifiche al design e nuove funzioni per le sue applicazioni Android e iOS. L'ultima beta iOS v23.11.0.76 include un rinnovamento che mostra la foto del profilo sul pulsante delle impostazioni nell'angolo in basso a sinistra e aggiunge una nuova scheda Aggiornamenti per gli aggiornamenti di stato e di canale.

Nelle chat di gruppo, il pulsante di chiamata apre ora un pop-up con le opzioni di chiamata audio e videochiamata, evitando chiamate accidentali. Gli utenti Android della versione 2.23.12.8 beta possono assegnare le icone del profilo ai partecipanti al gruppo, migliorando la navigazione della chat con le immagini. Questa funzione non era disponibile in precedenza per motivi sconosciuti.

Anche la tastiera emoji è stata riorganizzata, spostando la barra delle categorie emoji nella parte inferiore dello schermo e le schede GIF, Sticker ed Emoji nella parte superiore. Un'interessante aggiunta alla versione beta di Android è il canale Discover, una funzione in fase di sviluppo che consente agli utenti di ricevere notizie e aggiornamenti dalle persone che seguono, ordinati per frequenza, popolarità o in ordine alfabetico. Gli utenti possono scoprire nuove persone o aziende da seguire in questa scheda.

Infine, WhatsApp sta passando al Material Design 3 per la sua app Android, offrendo un look contemporaneo e coerente con il resto dell'interfaccia utente di Android 13. Al momento l'aggiornamento è visibile solo nei toggle del menu delle impostazioni.