La plateforme de narration Wattpad a récemment annoncé une refonte majeure de son programme pour les créateurs, le rendant plus accessible aux écrivains et offrant une expérience utilisateur plus unifiée. Lancé l'année dernière sous le nom de " Wattpad Creators Program", ce programme a permis d'octroyer 3,8 millions de dollars de subventions. Wattpad a l'intention d'octroyer 1 million de dollars de subventions supplémentaires jusqu'à la fin de l'année.

Auparavant, le programme présentait différents niveaux en fonction des objectifs des créateurs, ce que l'entreprise jugeait trop compliqué. Pour simplifier le processus, Wattpad élimine la structure par paliers et propose un niveau et une expérience solitaires à tous les participants. Selon l'organisation basée à Toronto, cette modification permettra aux auteurs de se consacrer à la création de contenu plutôt que de se préoccuper de l'atteinte des niveaux.

Pour pouvoir participer au programme remanié, les auteurs doivent produire un minimum de 500 mots par semaine et conserver dans leur catalogue au moins un roman achevé d'un minimum de 50 000 mots. En outre, les créateurs doivent avoir au moins une histoire dans un genre acceptable qui attire un nombre spécifique de lecteurs engagés. Un lecteur engagé est une personne qui a passé plus de cinq minutes sur une histoire au cours de l'année écoulée. Les critères relatifs aux lecteurs engagés diffèrent selon le genre, allant de 9 000 pour la fiction générale à 100 pour l'horreur.

Bien que le programme actualisé ne soit actuellement accessible que sur invitation, Wattpad a l'intention d'augmenter le nombre d'écrivains. L'entreprise souligne la capacité du programme à permettre aux créateurs de suspendre et de reprendre leur participation. Nick Uskoski, responsable du développement du contenu et des créateurs chez Wattpad, a indiqué à TechCrunch que la plateforme vise à éliminer les barrières à l'entrée et à accueillir davantage d'écrivains dans l'écosystème en modifiant ses offres d'allocations pour des initiatives d'écriture spécifiques.

En plus de modifier la structure du programme, Wattpad met l'accent sur la formation et l'accompagnement des écrivains. Alors que la version initiale s'adressait à des écrivains plus expérimentés et plus prolifiques, le programme renouvelé comble le fossé et permet à tous les écrivains d'accéder à des ressources vitales.

Les participants au nouveau programme bénéficieront de l'outil de réponse éditoriale de Wattpad, qui permet aux auteurs de consulter l'équipe éditoriale interne de la plateforme. En outre, les créateurs recevront de nouveaux outils et ressources pour cultiver leur art, ainsi qu'un coaching éditorial en direct et des heures de bureau. Wattpad organisera également des réunions trimestrielles pour divulguer des informations sur la construction d'une carrière d'écrivain sur la plateforme.

Mettant l'accent sur l'inclusivité du programme, Uskoski a déclaré : " Tout le monde n'a pas le temps, les ressources et le privilège de participer à des ateliers d'écriture et à des retraites, alors nous apportons le même type de communauté, de soutien et de connaissances au Programme des Créateurs de Wattpad.

Cette décision témoigne de l'engagement de Wattpad à favoriser le développement et l'expansion des écrivains sur la plateforme et au-delà. Le programme modifié introduira également des initiatives d'écriture à durée limitée afin d'encourager la création de nouveaux contenus dans des genres ciblés. La première initiative est un projet d'écriture intensive d'une durée d'un an, offrant une allocation pour la publication régulière de nouveaux chapitres sur une base hebdomadaire.

Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers les logiciels no-code et les créateurs d'applications tels qu'AppMaster pour le développement rapide d'applications, les plateformes comme Wattpad continuent d'évoluer et de s'adapter aux besoins des créateurs de contenu. Cette approche inclusive et accessible, combinée à de nouveaux outils et ressources, permet aux écrivains de prospérer dans le paysage numérique d'aujourd'hui.