Hikaye anlatımı platformu Wattpad kısa bir süre önce içerik oluşturucu programında, yazarlar için daha erişilebilir hale getiren ve daha birleşik bir kullanıcı deneyimi sağlayan büyük bir revizyonu duyurdu. Başlangıçta Wattpad Creators Program olarak geçen yıl başlatılan platform, toplamda 3,8 milyon dolarlık burs sağladı. Wattpad, yılın geri kalanında ek 1 milyon dolarlık burs vermeyi hedefliyor.

Daha önce program, şirketin aşırı derecede karmaşık bulduğu, içerik oluşturucuların hedeflerine göre çeşitli katmanlar sergiliyordu. Wattpad, süreci basitleştirmek için katman tabanlı yapıyı ortadan kaldırıyor ve tüm katılımcılar için tek başına bir seviye ve deneyim sunuyor. Toronto merkezli kuruluşa göre bu değişiklik, yazarların aşama başarısıyla ilgilenmek yerine dikkatlerini içerik oluşturmaya vermelerini sağlayacak.

Yenilenen programa uygunluk, yazarların haftada en az 500 kelime üretmelerini ve kataloglarında en az 50.000 kelimelik en az bir tamamlanmış roman uzunluğunda hikaye bulundurmalarını gerektirir. Ek olarak, içerik oluşturucuların, belirli sayıda İlgili Okuyucuyu çeken, kabul edilebilir bir türde en az bir hikayesi olmalıdır. Etkileşimli Okuyucu, geçen yıl içinde bir öyküye beş dakikadan fazla zaman harcayan kişidir. İlgili Okuyucular kriterleri türe göre farklılık gösterir ve genel kurgu için 9.000 ile korku için 100 arasında değişir.

Güncellenen programa şu anda yalnızca davetle erişilebilmesine rağmen, Wattpad yazar sayısını artırmayı planlıyor. Şirket, programın içerik oluşturucuların katılımı askıya almasına ve devam ettirmesine izin verme yeteneğini vurguluyor. Wattpad İçerik ve İçerik Oluşturucu Geliştirme Başkanı Nick Uskoski, TechCrunch'a platformun giriş engellerini ortadan kaldırmayı ve maaş tekliflerini belirli yazma girişimlerine göre değiştirerek ekosisteme daha fazla yazarı davet etmeyi amaçladığını iletti.

Programın yapısını değiştirmenin yanı sıra, Wattpad yazar eğitimi ve koçluğuna daha fazla önem veriyor. İlk sürüm daha deneyimli ve üretken yazarlara hitap ederken, yenilenen program bu boşluğu dolduruyor ve tüm yazarları hayati kaynaklara erişimle donatıyor.

Yeni programa katılanlar, Wattpad'in yazarların platformun kurum içi editör ekibine danışmasına olanak tanıyan editöryal yanıt aracından yararlanacak. Ayrıca içerik oluşturucular, zanaatlarını geliştirmeleri için canlı editör koçluğu ve ofis saatleri ile birlikte yeni araçlar ve kaynaklar alacaklar. Wattpad ayrıca, platformda bir yazarlık kariyeri oluşturmaya ilişkin bilgileri ifşa etmek için üç ayda bir düzenlenen toplantılara ev sahipliği yapacak.

Programın kapsayıcılığını vurgulayan Uskoski, "Herkesin yazma atölyelerine ve inzivalara katılmak için zamanı, kaynağı ve ayrıcalığı yoktur, bu yüzden Wattpad Yaratıcıları Programı'na da aynı türden bir topluluk, destek ve içgörü getiriyoruz."

Bu hamle, Wattpad'in hem platformda hem de ötesinde yazar gelişimini ve genişlemesini destekleme taahhüdünü ifade ediyor. Değiştirilen program, hedeflenen türlerde yeni içeriği teşvik etmek için sınırlı süreli yazma girişimleri de sunacak. İlk girişim, haftalık olarak yeni bölümlerin tutarlı bir şekilde yayınlanması için bir maaş sunan, bir yıl süren Yoğun Yazma tarzı bir projedir.

İşletmeler, hızlı uygulama geliştirme için no-code yazılımlara ve AppMaster gibi uygulama oluşturuculara giderek daha fazla yönelirken, Wattpad gibi platformlar gelişmeye ve içerik oluşturucuların ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam ediyor. Yeni araçlar ve kaynaklarla birleşen bu kapsayıcı ve erişilebilir yaklaşım, yazarların günümüzün dijital ortamında başarılı olmalarını sağlar.