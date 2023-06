Platforma storytellingowa Wattpad ogłosiła niedawno gruntowny przegląd swojego programu dla twórców, czyniąc go bardziej dostępnym dla pisarzy i zapewniając bardziej ujednolicone doświadczenie użytkownika. Początkowo uruchomiony w zeszłym roku jako Wattpad Creators Program, platforma przyznała łącznie 3,8 miliona dolarów stypendiów. Wattpad zamierza przyznać dodatkowy milion dolarów stypendiów przez pozostałą część roku.

Wcześniej program prezentował różne poziomy w oparciu o cele twórców, co firma uznała za zbyt skomplikowane. Aby uprościć proces, Wattpad eliminuje strukturę opartą na poziomach i oferuje pojedynczy poziom i doświadczenie dla wszystkich uczestników. Według organizacji z siedzibą w Toronto, modyfikacja ta pozwoli pisarzom poświęcić uwagę tworzeniu treści, a nie zajmowaniu się zdobywaniem kolejnych poziomów.

Aby zakwalifikować się do odnowionego programu, pisarze muszą produkować co najmniej 500 słów tygodniowo i utrzymywać w swoim katalogu co najmniej jedną ukończoną powieść o długości co najmniej 50 000 słów. Ponadto twórcy muszą mieć co najmniej jedną historię w akceptowalnym gatunku, która przyciąga określoną liczbę zaangażowanych czytelników. Zaangażowany czytelnik to osoba, która w ciągu ostatniego roku spędziła więcej niż pięć minut przy historii. Kryteria dla zaangażowanych czytelników różnią się w zależności od gatunku, od 9000 dla ogólnej fikcji do 100 dla horroru.

Chociaż zaktualizowany program jest obecnie dostępny tylko na zasadzie zaproszenia, Wattpad zamierza zwiększyć liczbę pisarzy. Firma podkreśla, że program umożliwia twórcom zawieszanie i wznawianie uczestnictwa. Nick Uskoski, Head of Content and Creator Development w Wattpad, przekazał TechCrunch, że platforma ma na celu wyeliminowanie barier wejścia i powitanie większej liczby pisarzy w ekosystemie poprzez zmianę oferty stypendialnej dla konkretnych inicjatyw pisarskich.

Oprócz modyfikacji struktury programu, Wattpad kładzie większy nacisk na edukację i coaching pisarzy. Podczas gdy pierwotna wersja była przeznaczona dla bardziej doświadczonych i płodnych pisarzy, odnowiony program wypełnia lukę i zapewnia wszystkim pisarzom dostęp do ważnych zasobów.

Uczestnicy nowego programu będą mogli skorzystać z narzędzia redakcyjnego Wattpad, które umożliwia pisarzom konsultowanie się z wewnętrznym zespołem redakcyjnym platformy. Ponadto twórcy otrzymają nowe narzędzia i zasoby do rozwijania swojego rzemiosła, w połączeniu z coachingiem redakcyjnym na żywo i godzinami pracy. Wattpad będzie również organizował kwartalne spotkania, aby ujawnić informacje na temat budowania kariery pisarskiej na platformie.

Podkreślając inkluzywność programu, Uskoski stwierdził: Nie każdy ma czas, zasoby i przywilej uczestniczenia w warsztatach pisarskich i rekolekcjach, więc wnosimy ten sam rodzaj społeczności, wsparcia i wglądu do programu Wattpad Creators.

To posunięcie oznacza zaangażowanie Wattpada we wspieranie rozwoju i ekspansji pisarzy zarówno na platformie, jak i poza nią. Zmodyfikowany program wprowadzi również ograniczone czasowo inicjatywy pisarskie, aby zachęcić do tworzenia nowych treści w określonych gatunkach. Pierwszą inicjatywą jest roczny projekt w stylu Writing Intensive, oferujący stypendium za konsekwentne publikowanie nowych rozdziałów co tydzień.

Ponieważ firmy coraz częściej korzystają z oprogramowania no-code i kreatorów aplikacji, takich jak AppMaster, w celu szybkiego tworzenia aplikacji, platformy takie jak Wattpad nadal ewoluują i dostosowują się do potrzeb twórców treści. To integracyjne i przystępne podejście, w połączeniu z nowymi narzędziami i zasobami, umożliwia pisarzom rozwój w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie.