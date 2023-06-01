أعلنت منصة Wattpad لرواية القصص مؤخرًا عن إجراء إصلاح شامل لبرنامج المبدعين الخاص بها ، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة للكتاب ويوفر تجربة مستخدم أكثر توحيدًا. تم إطلاق المنصة في البداية العام الماضي باسم Wattpad Creators Program ، وقد منحت المنصة مجتمعة 3.8 مليون دولار في شكل رواتب. يهدف Wattpad إلى منح مليون دولار إضافي في شكل رواتب طوال الفترة المتبقية من العام.

في السابق ، كان البرنامج يعرض مستويات متنوعة بناءً على أهداف المبدعين ، والتي اعتبرتها الشركة معقدة للغاية. لتبسيط العملية ، يقوم Wattpad بإلغاء الهيكل القائم على المستوى وتقديم مستوى فردي وخبرة لجميع المشاركين. وفقًا للمنظمة التي تتخذ من تورونتو مقراً لها ، فإن هذا التعديل سيمكن الكتاب من تكريس اهتمامهم لإنشاء المحتوى بدلاً من الاهتمام بأنفسهم بتحقيق المستوى.

تتطلب الأهلية للبرنامج الذي تم تجديده أن ينتج الكتاب ما لا يقل عن 500 كلمة في الأسبوع والحفاظ على قصة واحدة كاملة بطول الرواية بحد أدنى 50000 كلمة في كتالوجهم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون للمبدعين قصة واحدة على الأقل من النوع المقبول الذي يجذب عددًا محددًا من القراء المشاركين. القارئ المندمج هو فرد أمضى أكثر من خمس دقائق في كتابة قصة خلال العام الماضي. تختلف معايير القراء المندمجين وفقًا للنوع ، حيث تتراوح من 9000 للخيال العام إلى 100 للرعب.

على الرغم من أن البرنامج المحدث يمكن الوصول إليه حاليًا على أساس الدعوة فقط ، فإن Wattpad يعتزم زيادة عدد كتّابه. تسلط الشركة الضوء على قدرة البرنامج على السماح للمبدعين بتعليق المشاركة واستئنافها. أبلغ Nick Uskoski ، رئيس المحتوى وتطوير المبدعين في Wattpad ، لـ TechCrunch أن المنصة تهدف إلى إزالة الحواجز أمام الدخول والترحيب بمزيد من الكتاب في النظام البيئي من خلال تغيير عروض الرواتب لمبادرات الكتابة المحددة.

بالإضافة إلى تعديل هيكل البرنامج ، يضع واتباد تركيزًا كبيرًا على تعليم الكتاب وتدريبهم. في حين أن النسخة الأولية تلبي احتياجات الكتاب الأكثر خبرة وغزير الإنتاج ، فإن البرنامج المتجدد يسد الفجوة ويزود جميع الكتاب بإمكانية الوصول إلى الموارد الحيوية.

سيستفيد المشاركون في البرنامج الجديد من أداة الاستجابة التحريرية لـ Wattpad ، والتي تمكن الكتاب من استشارة فريق التحرير الداخلي للمنصة. علاوة على ذلك ، سيتلقى المبدعون أدوات وموارد جديدة لتطوير حرفتهم ، إلى جانب التدريب التحريري المباشر وساعات العمل. سيستضيف Wattpad أيضًا اجتماعات ربع سنوية للإفصاح عن معلومات حول بناء مهنة الكتابة على المنصة.

أكد أوسكوسكي على شمولية البرنامج ، ليس لدى الجميع الوقت والموارد والامتياز لحضور ورش عمل الكتابة والخلوات ، لذلك نحن نقدم نفس النوع من المجتمع والدعم والرؤية لبرنامج Wattpad Creators.

تشير هذه الخطوة إلى التزام Wattpad بتعزيز تطوير الكاتب وتوسيعه على كل من النظام الأساسي وما بعده. سيقدم البرنامج المعدل أيضًا مبادرات كتابة محدودة المدة لتشجيع المحتوى الجديد ضمن الأنواع المستهدفة. المبادرة الأولى عبارة عن مشروع كتابة مكثف لمدة عام ، يقدم راتبًا للنشر المتسق للفصول الجديدة على أساس أسبوعي.

نظرًا لأن الشركات تتجه بشكل متزايد إلى البرامج no-code وبناة التطبيقات مثل AppMaster لتطوير التطبيقات بسرعة ، تستمر الأنظمة الأساسية مثل Wattpad في التطور والتكيف مع احتياجات منشئي المحتوى. هذا النهج الشامل الذي يسهل الوصول إليه ، جنبًا إلى جنب مع الأدوات والموارد الجديدة ، يمكّن الكتاب من الازدهار في المشهد الرقمي اليوم.