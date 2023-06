Storytelling platform Wattpad kondigde onlangs een grote herziening aan van zijn creator programma, waardoor het toegankelijker wordt voor schrijvers en een meer uniforme gebruikerservaring biedt. Het platform werd vorig jaar gelanceerd als het Wattpad Creators Program en kende in totaal 3,8 miljoen dollar aan beurzen toe. Wattpad wil de rest van het jaar nog eens 1 miljoen dollar aan stipendia toekennen.

Voorheen kende het programma verschillende niveaus op basis van de doelstellingen van de makers, wat het bedrijf te ingewikkeld vond. Om het proces te vereenvoudigen, schaft Wattpad de op niveaus gebaseerde structuur af en biedt het één niveau en één ervaring voor alle deelnemers. Volgens de in Toronto gevestigde organisatie stelt deze wijziging schrijvers in staat hun aandacht te richten op het maken van inhoud in plaats van zich bezig te houden met het behalen van niveaus.

Om in aanmerking te komen voor het vernieuwde programma moeten schrijvers minimaal 500 woorden per week produceren en ten minste één afgerond verhaal van 50.000 woorden in hun catalogus hebben staan. Daarnaast moeten schrijvers ten minste één verhaal in een aanvaardbaar genre hebben dat een bepaald aantal Betrokken Lezers aantrekt. Een geëngageerde lezer is iemand die het afgelopen jaar meer dan vijf minuten aan een verhaal heeft besteed. De criteria voor Engaged Readers verschillen per genre, van 9.000 voor algemene fictie tot 100 voor horror.

Hoewel het vernieuwde programma momenteel alleen op uitnodiging toegankelijk is, is Wattpad van plan het aantal schrijvers uit te breiden. Het bedrijf benadrukt de mogelijkheid van het programma om makers toe te staan hun deelname op te schorten en te hervatten. Nick Uskoski, Head of Content and Creator Development bij Wattpad, liet aan TechCrunch weten dat het platform de toetredingsdrempels wil wegnemen en meer schrijvers in het ecosysteem wil verwelkomen door het aanbod van vergoedingen voor specifieke schrijfinitiatieven aan te passen.

Naast het aanpassen van de structuur van het programma legt Wattpad meer nadruk op educatie en coaching van schrijvers. Terwijl de oorspronkelijke versie gericht was op meer ervaren en productieve schrijvers, overbrugt het vernieuwde programma de kloof en geeft het alle schrijvers toegang tot essentiële hulpmiddelen.

Deelnemers aan het nieuwe programma zullen profiteren van Wattpad's editorial response tool, waarmee schrijvers de interne redactie van het platform kunnen raadplegen. Bovendien krijgen de makers nieuwe tools en middelen om hun vakmanschap te cultiveren, gekoppeld aan live redactionele coaching en kantooruren. Wattpad zal ook driemaandelijkse bijeenkomsten organiseren om informatie te verstrekken over het opbouwen van een schrijfcarrière op het platform.

Uskoski benadrukte de inclusiviteit van het programma en zei: "Niet iedereen heeft de tijd, de middelen en het voorrecht om schrijfworkshops en retraites bij te wonen, dus brengen we datzelfde soort gemeenschap, ondersteuning en inzicht naar het Wattpad Creators Program.

Deze stap betekent dat Wattpad zich inzet voor de ontwikkeling en uitbreiding van schrijvers op het platform en daarbuiten. Het gewijzigde programma zal ook schrijfinitiatieven van beperkte duur introduceren om nieuwe inhoud binnen bepaalde genres aan te moedigen. Het eerste initiatief is een Schrijf Intensief-project van een jaar, dat een vergoeding biedt voor de consistente publicatie van nieuwe hoofdstukken op wekelijkse basis.

Nu bedrijven zich steeds meer wenden tot no-code software en app-bouwers zoals AppMaster voor snelle applicatieontwikkeling, blijven platforms als Wattpad zich ontwikkelen en aanpassen aan de behoeften van contentmakers. Deze inclusieve en toegankelijke aanpak, gecombineerd met nieuwe tools en middelen, stelt schrijvers in staat om te gedijen in het huidige digitale landschap.