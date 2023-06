A plataforma de narração de histórias Wattpad anunciou recentemente uma grande reformulação do seu programa de criadores, tornando-o mais acessível aos escritores e proporcionando uma experiência de utilizador mais unificada. Inicialmente lançado no ano passado como o Programa de Criadores do Wattpad, a plataforma concedeu um total de 3,8 milhões de dólares em bolsas. O Wattpad tem como objectivo conceder mais 1 milhão de dólares em bolsas durante o resto do ano.

Anteriormente, o programa apresentava vários níveis com base nos objectivos dos criadores, o que a empresa considerou demasiado complicado. Para simplificar o processo, o Wattpad está a eliminar a estrutura baseada em níveis e a oferecer um nível único e uma experiência para todos os participantes. De acordo com a organização sediada em Toronto, esta modificação permitirá que os escritores dediquem a sua atenção à criação de conteúdos, em vez de se preocuparem com a obtenção de níveis.

A elegibilidade para o programa renovado exige que os escritores produzam um mínimo de 500 palavras por semana e mantenham no seu catálogo pelo menos uma história de romance concluída com um mínimo de 50.000 palavras. Além disso, os criadores devem ter pelo menos uma história num género aceitável que atraia um número específico de leitores envolvidos. Um Leitor Envolvido é um indivíduo que passou mais de cinco minutos numa história no último ano. Os critérios para Leitores Envolvidos diferem de acordo com o género, variando entre 9.000 para ficção geral e 100 para terror.

Embora o programa actualizado esteja actualmente acessível apenas por convite, o Wattpad pretende aumentar o número de escritores. A empresa destaca a capacidade do programa de permitir que os criadores suspendam e retomem a participação. Nick Uskoski, Director de Conteúdos e Desenvolvimento de Criadores do Wattpad, comunicou ao TechCrunch que a plataforma pretende eliminar as barreiras à entrada e acolher mais escritores no ecossistema, alterando as suas ofertas de subsídios para iniciativas de escrita específicas.

Para além de modificar a estrutura do programa, o Wattpad está a colocar uma maior ênfase na formação e treino dos escritores. Enquanto a versão inicial se destinava a escritores mais experientes e prolíficos, o programa renovado preenche a lacuna e equipa todos os escritores com acesso a recursos vitais.

Os participantes no novo programa irão beneficiar da ferramenta de resposta editorial do Wattpad, que permite aos escritores consultar a equipa editorial interna da plataforma. Para além disso, os criadores receberão novas ferramentas e recursos para cultivar a sua arte, juntamente com coaching editorial ao vivo e horas de expediente. O Wattpad também organizará reuniões trimestrais para divulgar informações sobre a construção de uma carreira de escritor na plataforma.

Enfatizando a inclusão do programa, Uskoski afirmou: "Nem todo mundo tem tempo, recursos e privilégios para participar de workshops e retiros de escrita, por isso estamos trazendo o mesmo tipo de comunidade, apoio e visão para o Programa de Criadores do Wattpad.

Essa mudança significa o compromisso do Wattpad em promover o desenvolvimento e a expansão dos escritores tanto na plataforma quanto fora dela. O programa modificado também introduzirá iniciativas de escrita de duração limitada para incentivar novos conteúdos em géneros específicos. A primeira iniciativa é um projecto de um ano, do tipo Intensivo de Escrita, que oferece uma bolsa para a publicação consistente de novos capítulos numa base semanal.

À medida que as empresas recorrem cada vez mais ao software no-code e a criadores de aplicações como o AppMaster para o desenvolvimento rápido de aplicações, plataformas como o Wattpad continuam a evoluir e a adaptar-se às necessidades dos criadores de conteúdos. Esta abordagem inclusiva e acessível, combinada com novas ferramentas e recursos, permite que os escritores prosperem no actual panorama digital.