La piattaforma di storytelling Wattpad ha recentemente annunciato un'importante revisione del suo programma per i creatori, rendendolo più accessibile agli scrittori e fornendo un'esperienza utente più unificata. Lanciato inizialmente l'anno scorso come Wattpad Creators Program, la piattaforma ha assegnato complessivamente 3,8 milioni di dollari in borse di studio. Wattpad intende concedere un ulteriore milione di dollari in borse di studio per il resto dell'anno.

In precedenza, il programma prevedeva diversi livelli in base agli obiettivi dei creatori, che l'azienda riteneva eccessivamente complicati. Per semplificare il processo, Wattpad sta eliminando la struttura a livelli e offre un livello e un'esperienza unica per tutti i partecipanti. Secondo l'organizzazione con sede a Toronto, questa modifica consentirà agli scrittori di dedicarsi alla creazione di contenuti piuttosto che preoccuparsi di raggiungere i livelli.

Per essere ammessi al programma rinnovato, gli scrittori devono produrre un minimo di 500 parole a settimana e mantenere nel proprio catalogo almeno un racconto completo di 50.000 parole. Inoltre, i creatori devono avere almeno una storia di un genere accettabile che attiri un determinato numero di lettori coinvolti. Un lettore coinvolto è un individuo che ha trascorso più di cinque minuti su una storia nell'ultimo anno. I criteri per i lettori coinvolti variano a seconda del genere, da 9.000 per la narrativa generale a 100 per l'horror.

Sebbene il programma aggiornato sia attualmente accessibile solo su invito, Wattpad intende aumentare il numero di scrittori. L'azienda sottolinea la capacità del programma di consentire ai creatori di sospendere e riprendere la partecipazione. Nick Uskoski, responsabile dello sviluppo dei contenuti e dei creatori di Wattpad, ha comunicato a TechCrunch che la piattaforma mira a eliminare le barriere all'ingresso e ad accogliere un maggior numero di scrittori nell'ecosistema modificando le offerte di stipendio per specifiche iniziative di scrittura.

Oltre a modificare la struttura del programma, Wattpad sta ponendo una maggiore enfasi sulla formazione e sul coaching degli scrittori. Mentre la versione iniziale si rivolgeva agli scrittori più esperti e prolifici, il programma rinnovato colma il divario e fornisce a tutti gli scrittori l'accesso a risorse vitali.

I partecipanti al nuovo programma potranno usufruire dello strumento di risposta editoriale di Wattpad, che consente agli scrittori di consultare il team editoriale interno alla piattaforma. Inoltre, i creatori riceveranno nuovi strumenti e risorse per coltivare il loro mestiere, oltre a un coaching editoriale dal vivo e a orari di ufficio. Wattpad ospiterà anche incontri trimestrali per divulgare informazioni sulla costruzione di una carriera di scrittore sulla piattaforma.

Sottolineando l'inclusività del programma, Uskoski ha dichiarato: "Non tutti hanno il tempo, le risorse e il privilegio di partecipare a workshop e ritiri di scrittura, quindi stiamo portando lo stesso tipo di comunità, supporto e approfondimento nel Wattpad Creators Program.

Questa mossa dimostra l'impegno di Wattpad nel promuovere lo sviluppo e l'espansione degli scrittori sia sulla piattaforma che al di fuori di essa. Il programma modificato introdurrà anche iniziative di scrittura a tempo determinato per incoraggiare nuovi contenuti all'interno di generi specifici. La prima iniziativa è un progetto di tipo Writing Intensive della durata di un anno, che offre uno stipendio per la pubblicazione costante di nuovi capitoli su base settimanale.

Mentre le aziende si rivolgono sempre più spesso al software no-code e a creatori di applicazioni come AppMaster per lo sviluppo rapido di applicazioni, piattaforme come Wattpad continuano a evolversi e ad adattarsi alle esigenze dei creatori di contenuti. Questo approccio inclusivo e accessibile, unito a nuovi strumenti e risorse, consente agli scrittori di prosperare nell'attuale panorama digitale.