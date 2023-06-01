Недавно платформа для создания рассказов Wattpad объявила о существенной перестройке своей программы для создателей, сделав ее более доступной для писателей и обеспечив более унифицированный пользовательский опыт. Первоначально запущенная в прошлом году как Программа создателей Wattpad, платформа предоставила стипендии на общую сумму $3,8 млн. До конца года Wattpad планирует выдать еще $1 млн. стипендий.

Ранее в программе были представлены различные уровни в зависимости от целей авторов, которые компания считала чрезмерно сложными. Чтобы упростить процесс, Wattpad отказывается от многоуровневой структуры и предлагает единый уровень и опыт для всех участников. По словам представителей организации из Торонто, это изменение позволит писателям уделять внимание созданию контента, а не заботиться о достижении уровня.

Для участия в обновленной программе необходимо, чтобы писатели писали не менее 500 слов в неделю и имели в своем каталоге как минимум один законченный роман объемом не менее 50 000 слов. Кроме того, авторы должны иметь хотя бы один рассказ в приемлемом жанре, который привлекает определенное количество заинтересованных читателей. Привлеченный читатель - это человек, который потратил более пяти минут на рассказ в течение последнего года. Критерии для привлеченных читателей различаются в зависимости от жанра: от 9 000 для общей художественной литературы до 100 для ужасов.

Хотя обновленная программа в настоящее время доступна только по приглашениям, Wattpad намерен увеличить число авторов. Компания подчеркивает, что программа позволяет авторам приостанавливать и возобновлять участие. Ник Ускоски, руководитель отдела развития контента и создателей Wattpad, сообщил TechCrunch, что платформа стремится устранить барьеры для входа и привлечь больше писателей в экосистему, изменив свои предложения по стипендиям для конкретных писательских инициатив.

В дополнение к изменению структуры программы, Wattpad делает повышенный акцент на обучении и тренировке писателей. Если первоначальная версия программы была ориентирована на более опытных и плодовитых писателей, то обновленная программа устраняет этот пробел и предоставляет всем писателям доступ к жизненно важным ресурсам.

Участники новой программы смогут воспользоваться инструментом Wattpad "Редакционный ответ", который позволяет писателям проконсультироваться со штатной редакцией платформы. Кроме того, авторы получат новые инструменты и ресурсы для совершенствования своего ремесла, а также живое редакторское наставничество и офисные часы. Wattpad также будет проводить ежеквартальные встречи для распространения информации о построении писательской карьеры на платформе.

Подчеркивая инклюзивность программы, Ускоски заявил: "Не у всех есть время, ресурсы и привилегия посещать писательские семинары и выездные семинары, поэтому мы привносим в программу Wattpad Creators Program такое же сообщество, поддержку и понимание.

Этот шаг свидетельствует о стремлении Wattpad содействовать развитию писателей и расширению их возможностей как на платформе, так и за ее пределами. Измененная программа также введет ограниченные по срокам писательские инициативы, чтобы стимулировать новый контент в определенных жанрах. Первая инициатива - это годичный проект в стиле Writing Intensive, предлагающий стипендию за постоянную публикацию новых глав на еженедельной основе.

Поскольку компании все чаще обращаются к программному обеспечению no-code и конструкторам приложений, таким как AppMaster, для быстрой разработки приложений, платформы, подобные Wattpad, продолжают развиваться и адаптироваться к потребностям создателей контента. Такой инклюзивный и доступный подход в сочетании с новыми инструментами и ресурсами позволяет писателям процветать в современном цифровом ландшафте.