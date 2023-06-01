讲故事的平台Wattpad最近宣布对其创作者计划进行重大整改，使其更容易为作家所接受，并提供更统一的用户体验。去年最初作为Wattpad创作者计划推出时，该平台颁发了总计380万美元的津贴。Wattpad的目标是在今年剩下的时间里再发放100万美元的津贴。

此前，该计划根据创作者的目标展示了不同的层级，该公司认为这过于复杂。为了简化程序，Wattpad正在取消基于层级的结构，为所有参与者提供一个单独的级别和经验。根据这个位于多伦多的组织，这一修改将使作家能够将他们的注意力放在内容创作上，而不是关注层级的实现。

修改后的计划的资格要求作家每周至少创作500字，并在他们的目录中保持至少一个已完成的小说长篇故事，字数不低于50,000。此外，创作者必须在可接受的体裁中至少有一个故事，吸引特定数量的参与读者。参与的读者是指在过去一年中在一个故事上花费超过5分钟的人。参与读者的标准因体裁而异，从普通小说的9000人到恐怖小说的100人不等。

尽管更新的计划目前只在邀请的基础上进行，但Wattpad打算增加其作家的数量。该公司强调该计划允许创作者暂停和恢复参与的能力。Wattpad的内容和创作者发展主管Nick Uskoski向TechCrunch表示，该平台旨在消除进入的障碍，并通过改变其对特定写作计划的津贴提供，欢迎更多作家加入生态系统。

除了修改该计划的结构，Wattpad还更加强调作家的教育和辅导。虽然最初的版本迎合了更多有经验和多产的作家，但更新后的项目缩小了差距，使所有作家都能获得重要资源。

新计划的参与者将受益于Wattpad的编辑回应工具，它使作家能够咨询平台的内部编辑团队。此外，创作者将获得新的工具和资源来培养他们的手艺，再加上现场编辑辅导和办公时间。Wattpad还将举办季度会议，透露有关在该平台上建立写作生涯的信息。

在强调该计划的包容性时，Uskoski说，不是每个人都有时间、资源和特权来参加写作研讨会和静修会，所以我们将把同样的社区、支持和洞察力带到Wattpad创造者计划。

此举标志着Wattpad致力于促进作家在平台内外的发展和扩展。修改后的计划还将引入限制性的写作计划，以鼓励目标类型中的新内容。第一个倡议是一个为期一年的写作强化式项目，为每周持续发表新章节提供津贴。

随着企业越来越多地转向no-code 软件和AppMaster等应用建设者进行快速应用开发，Wattpad等平台继续发展并适应内容创作者的需求。这种包容和无障碍的方法，结合新的工具和资源，使作家们能够在今天的数字环境中茁壮成长。