Die Storytelling-Plattform Wattpad kündigte kürzlich eine umfassende Überarbeitung ihres Creator-Programms an, um es für Autoren zugänglicher zu machen und ein einheitlicheres Nutzererlebnis zu schaffen. Ursprünglich im vergangenen Jahr als Wattpad Creators Program gestartet, vergab die Plattform Stipendien im Wert von insgesamt 3,8 Millionen Dollar. Wattpad beabsichtigt, bis zum Jahresende weitere 1 Million Dollar an Stipendien zu vergeben.

Zuvor gab es im Programm verschiedene Stufen, die auf den Zielen der Autoren basierten, was das Unternehmen für zu kompliziert hielt. Um den Prozess zu vereinfachen, schafft Wattpad die stufenbasierte Struktur ab und bietet ein einziges Niveau und eine einzige Erfahrung für alle Teilnehmer. Nach Angaben des in Toronto ansässigen Unternehmens ermöglicht diese Änderung den Schreibern, sich auf die Erstellung von Inhalten zu konzentrieren, anstatt sich mit dem Erreichen einer Stufe zu beschäftigen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem überarbeiteten Programm ist, dass die Autoren mindestens 500 Wörter pro Woche schreiben und mindestens eine abgeschlossene Geschichte in Romanlänge mit einem Mindestumfang von 50.000 Wörtern in ihrem Katalog vorweisen können. Außerdem müssen die Autoren mindestens eine Geschichte in einem akzeptablen Genre haben, die eine bestimmte Anzahl von Engagierten Lesern anzieht. Ein Engagierter Leser ist eine Person, die sich innerhalb des letzten Jahres mehr als fünf Minuten mit einer Geschichte beschäftigt hat. Die Kriterien für Engaged Readers sind je nach Genre unterschiedlich und reichen von 9.000 für allgemeine Belletristik bis zu 100 für Horror.

Obwohl das aktualisierte Programm derzeit nur auf Einladung zugänglich ist, beabsichtigt Wattpad, die Zahl der Autoren zu erhöhen. Das Unternehmen hebt die Möglichkeit hervor, die Teilnahme an dem Programm zu unterbrechen und wieder aufzunehmen. Nick Uskoski, Head of Content and Creator Development bei Wattpad, teilte gegenüber TechCrunch mit, dass die Plattform die Eintrittsbarrieren beseitigen und mehr Autoren im Ökosystem willkommen heißen will, indem sie ihre Stipendienangebote für bestimmte Schreibinitiativen ändert.

Neben der Änderung der Programmstruktur legt Wattpad einen stärkeren Schwerpunkt auf die Ausbildung und das Coaching von Autoren. Während sich die ursprüngliche Version an erfahrenere und produktivere Autoren richtete, schließt das neue Programm die Lücke und bietet allen Autoren Zugang zu wichtigen Ressourcen.

Die Teilnehmer des neuen Programms profitieren von Wattpads redaktionellem Antwort-Tool, das es den Autoren ermöglicht, das interne Redaktionsteam der Plattform zu konsultieren. Außerdem erhalten die Autoren neue Tools und Ressourcen, um ihr Handwerk zu kultivieren, sowie redaktionelles Live-Coaching und Sprechstunden. Wattpad wird auch vierteljährliche Treffen veranstalten, um Informationen über den Aufbau einer Schriftstellerkarriere auf der Plattform zu verbreiten.

Nicht jeder hat die Zeit, die Ressourcen und das Privileg, an Schreibworkshops und Klausurtagungen teilzunehmen, also bringen wir dieselbe Art von Gemeinschaft, Unterstützung und Einblick in das Wattpad Creators Program", so Uskoski.

Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Wattpad, die Entwicklung und Expansion von Autoren auf der Plattform und darüber hinaus zu fördern. Das modifizierte Programm wird auch zeitlich begrenzte Schreibinitiativen einführen, um neue Inhalte in bestimmten Genres zu fördern. Bei der ersten Initiative handelt es sich um ein einjähriges Projekt im Stil eines Writing Intensive, das ein Stipendium für die regelmäßige Veröffentlichung neuer Kapitel auf wöchentlicher Basis bietet.

Da sich Unternehmen zunehmend der Software no-code und App-Buildern wie AppMaster für die schnelle Entwicklung von Anwendungen zuwenden, entwickeln sich Plattformen wie Wattpad weiter und passen sich den Bedürfnissen der Inhaltsersteller an. Dieser integrative und zugängliche Ansatz, kombiniert mit neuen Tools und Ressourcen, ermöglicht es Autoren, in der heutigen digitalen Landschaft erfolgreich zu sein.