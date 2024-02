Visual Studio Code élève le codage avec la commande vocale « Hey Code »

Le célèbre Visual Studio Code de Microsoft a inauguré une nouvelle ère de commodité pour les développeurs avec sa dernière mise à jour 1.86, introduisant une fonctionnalité d'activation vocale « Hey Code ». Cet ajout intuitif permet aux codeurs d'interagir de manière transparente avec Copilot Chat via des commandes vocales, favorisant ainsi un environnement de développement plus interactif. La mise à jour est disponible en téléchargement sur les plates-formes Windows, Linux et Mac à partir du site Web officiel visualstudio.com.

La commande transformatrice « Hey Code » s'appuie sur un nouveau paramètre de configuration, accessible.voice.keywordActivation, qui permet à l'éditeur de reconnaître les commandes vocales et d'initier une conversation avec Copilot Chat. Pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité, Microsoft garantit que les calculs de reconnaissance vocale sont effectués localement, sans qu'aucune donnée ne soit relayée vers des serveurs externes. Cependant, pour tirer parti de cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer à la fois l'extension GitHub Copilot Chat pour un assistant de programmation alimenté par l'IA et l'extension VS Code Speech pour intégrer la fonctionnalité parole-texte.

Une autre mise à niveau importante avec la version 1.86 est l'introduction de niveaux de zoom par fenêtre, activés via window.zoom.PerWindow. Cette fonctionnalité permet aux développeurs d'appliquer des commandes de zoom uniquement à la fenêtre active, améliorant ainsi l'efficacité lors des présentations ou des scénarios multitâches. Il s'agit d'une réponse réfléchie aux besoins des codeurs professionnels qui jonglent souvent avec plusieurs fenêtres et nécessitent un contrôle précis sur chacune d'entre elles.

Renforçant sa position en matière de productivité, Visual Studio Code facilite désormais les points d'arrêt déclenchés - un outil de débogage avancé qui s'active dès l'atteinte d'un point d'arrêt de précondition spécifié. Cette amélioration est universelle dans tous les langages de programmation pris en charge par l'éditeur.

L'édition précédente, Visual Studio Code 1.85, introduisait des fenêtres flottantes et voyait deux versions de correctifs axées sur les améliorations et les mises à jour - un témoignage de l'engagement Microsoft's en faveur d'une expérience de codage robuste et conviviale.

Les fonctionnalités supplémentaires offertes aux développeurs dans la mise à jour 1.86 incluent l'éditeur de différences multi-fichiers, désormais universellement disponible. Les développeurs peuvent afficher plusieurs modifications de fichiers simultanément. Sticky Scroll voit également une extension à toutes les vues arborescentes, renforçant ainsi son utilité dans la navigation dans l'arborescence du projet sans dominer la vue. Les amateurs de Markdown apprécieront la fonctionnalité de collage d'URL qui génère désormais automatiquement un lien Markdown. De plus, les paramètres individualisés améliorent les options de personnalisation dans la gestion du contrôle de source (SCM) et les notifications, avec les paramètres d'enregistrement automatique offrant une nouvelle adaptabilité par dossier ou cas d'utilisation de langue.

À mesure que Visual Studio Code progresse, nous assistons à une intégration plus poussée avec les technologies à venir, avec un aperçu de la prise en charge de la version bêta de TypeScript 5.4. Dans le but de simplifier le processus de développement, l'extension Python Debugger est préinstallée aux côtés de Python, rationalisant ainsi la configuration pour de nombreux développeurs.

