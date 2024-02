Visual Studio Code usprawnia kodowanie dzięki poleceniu głosowemu „Hej, kod”

Uznany program Visual Studio Code firmy Microsoft zapoczątkował nową erę wygody dla programistów dzięki najnowszej aktualizacji 1.86, wprowadzającej funkcję aktywacji głosowej „Hej Code”. Ten intuicyjny dodatek umożliwia programistom bezproblemową interakcję z Copilot Chat za pomocą poleceń głosowych, tworząc bardziej interaktywne środowisko programistyczne. Aktualizację można pobrać na platformy Windows, Linux i Mac z oficjalnej witryny visualstudio.com.

Transformacyjne polecenie „Hej, kod” jest poparte nowym ustawieniem konfiguracyjnym accessibility.voice.keywordActivation, które umożliwia redaktorowi rozpoznawanie poleceń głosowych i inicjowanie rozmowy za pomocą Copilot Chat. Użytkownikom dbającym o prywatność Microsoft zapewnia, że ​​obliczenia rozpoznawania głosu są wykonywane lokalnie, bez przesyłania danych do serwerów zewnętrznych. Aby jednak skorzystać z tej funkcji, użytkownicy muszą zainstalować zarówno rozszerzenie GitHub Copilot Chat dla asystenta programowania opartego na sztucznej inteligencji, jak i rozszerzenie VS Code Speech w celu zintegrowania funkcji zamiany mowy na tekst.

Kolejnym znaczącym ulepszeniem w wersji 1.86 jest wprowadzenie poziomów powiększenia dla poszczególnych okien, włączanych poprzez window.zoom.PerWindow. Ta funkcja umożliwia programistom stosowanie poleceń powiększania wyłącznie do aktywnego okna, zwiększając wydajność podczas prezentacji lub scenariuszy wielozadaniowych. To przemyślana odpowiedź na potrzeby profesjonalnych programistów, którzy często żonglują wieloma oknami i wymagają precyzyjnej kontroli nad każdym z nich.

Kontynuując swoje podejście do produktywności, Visual Studio Code obsługuje teraz wyzwalane punkty przerwania — zaawansowane narzędzie do debugowania, które aktywuje się po trafieniu określonego punktu przerwania warunku wstępnego. To ulepszenie jest uniwersalne we wszystkich językach programowania obsługiwanych przez edytor.

W poprzedniej edycji, Visual Studio Code 1.85, wprowadzono pływające okna i wydano dwie łatki skupiające się na ulepszeniach i aktualizacjach – co świadczy o zaangażowaniu Microsoft's w niezawodne i przyjazne dla użytkownika środowisko kodowania.

Dodatkowe funkcje dostępne dla programistów w aktualizacji 1.86 obejmują wieloplikowy edytor różnic, teraz powszechnie dostępny. Programiści mogą jednocześnie przeglądać wiele zmian w plikach. Sticky Scroll ma także rozszerzenie na wszystkie widoki drzewa, co wzmacnia jego użyteczność w nawigacji po drzewie projektu bez dominowania w widoku. Entuzjaści Markdown docenią funkcję wklejania adresu URL, która teraz automatycznie generuje link Markdown. Co więcej, zindywidualizowane ustawienia zwiększają możliwości dostosowywania w zarządzaniu kontrolą źródła (SCM) i powiadomieniach, a ustawienia automatycznego zapisywania zapewniają nowe możliwości dostosowania do poszczególnych folderów i przypadków użycia języka.

W miarę postępu Visual Studio Code jesteśmy świadkami dalszej integracji z nadchodzącymi technologiami, zapowiadając obsługę wersji beta TypeScript 5.4. Aby uprościć proces programowania, rozszerzenie Python Debugger jest instalowane fabrycznie wraz z językiem Python, co usprawnia konfigurację dla wielu programistów.

