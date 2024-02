Visual Studio Code eleva a codificação com o comando de voz 'Hey Code'

O aclamado Visual Studio Code da Microsoft inaugurou uma nova era de conveniência para desenvolvedores com sua atualização 1.86 mais recente, introduzindo um recurso de ativação por voz ‘Hey Code’. Essa adição intuitiva permite que os programadores interajam perfeitamente com Copilot Chat por meio de comandos de voz, promovendo um ambiente de desenvolvimento mais interativo. A atualização está disponível para download nas plataformas Windows, Linux e Mac no site oficial visualstudio.com.

O comando transformador ‘Hey Code’ é sustentado por uma nova configuração, acessibilidade.voice.keywordActivation, que permite ao editor reconhecer comandos de voz e iniciar uma conversa com Copilot Chat. Para usuários preocupados com a privacidade, Microsoft garante que os cálculos de reconhecimento de voz sejam realizados localmente, sem retransmissão de dados para servidores externos. No entanto, para aproveitar esse recurso, os usuários precisam instalar a extensão GitHub Copilot Chat para um assistente de programação alimentado por IA e a extensão VS Code Speech para integrar a funcionalidade de fala para texto.

Outra atualização significativa com a versão 1.86 é a introdução de níveis de zoom por janela, habilitados via window.zoom.PerWindow. Este recurso permite que os desenvolvedores apliquem comandos de zoom somente à janela ativa, aumentando a eficiência durante apresentações ou cenários multitarefa. É uma resposta cuidadosa às necessidades dos programadores profissionais que muitas vezes lidam com várias janelas e exigem controle preciso sobre cada uma delas.

Aprofundando sua postura em relação à produtividade, Visual Studio Code agora facilita pontos de interrupção acionados – uma ferramenta de depuração avançada que é ativada quando um ponto de interrupção de pré-condição especificado é atingido. Este aprimoramento é universal em todas as linguagens de programação suportadas pelo editor.

A edição anterior, Visual Studio Code 1.85, introduziu janelas flutuantes e viu dois lançamentos de patches com foco em melhorias e atualizações – uma prova do compromisso Microsoft's com uma experiência de codificação robusta e fácil de usar.

Recursos adicionais que agraciam os desenvolvedores na atualização 1.86 incluem o editor de comparação de vários arquivos, agora disponível universalmente. Os desenvolvedores podem visualizar várias alterações de arquivos simultaneamente. Sticky Scroll também vê uma extensão para todas as visualizações em árvore, consolidando sua utilidade na navegação na árvore do projeto sem dominar a visualização. Os entusiastas do Markdown apreciarão a funcionalidade de colar URL que agora gera automaticamente um link Markdown. Além disso, as configurações individualizadas melhoram as opções de personalização no gerenciamento de controle de origem (SCM) e nas notificações, com as configurações de salvamento automático proporcionando nova adaptabilidade por pasta ou casos de uso de idioma.

À medida que Visual Studio Code avança, testemunhamos uma maior integração com tecnologias futuras, prevendo o suporte para o TypeScript 5.4 beta. Em uma tentativa de simplificar o processo de desenvolvimento, a extensão Python Debugger vem pré-instalada junto com o Python, simplificando a configuração para muitos desenvolvedores.

