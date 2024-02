Visual Studio Code eleva la codifica con il comando vocale "Hey Code"

L'acclamato Visual Studio Code di Microsoft ha inaugurato una nuova era di comodità per gli sviluppatori con il suo ultimo aggiornamento 1.86, che introduce la funzionalità di attivazione vocale "Hey Code". Questa aggiunta intuitiva consente ai programmatori di interagire perfettamente con Copilot Chat tramite comandi vocali, favorendo un ambiente di sviluppo più interattivo. L'aggiornamento è disponibile per il download su piattaforme Windows, Linux e Mac dal sito Web ufficiale visualstudio.com.

Il comando trasformativo "Hey Code" è sostenuto da una nuova impostazione di configurazione, Accessibilità.voice.keywordActivation, che consente all'editor di riconoscere i comandi vocali e avviare una conversazione con Copilot Chat. Per gli utenti attenti alla privacy, Microsoft garantisce che i calcoli del riconoscimento vocale vengano eseguiti localmente, senza dati trasmessi a server esterni. Tuttavia, per sfruttare questa funzionalità, gli utenti devono installare sia l'estensione GitHub Copilot Chat per un assistente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale, sia l'estensione VS Code Speech per integrare la funzionalità di sintesi vocale.

Un altro aggiornamento significativo con la versione 1.86 è l'introduzione dei livelli di zoom per finestra, abilitati tramite window.zoom.PerWindow. Questa funzionalità consente agli sviluppatori di applicare i comandi di zoom esclusivamente alla finestra attiva, migliorando l'efficienza durante presentazioni o scenari multi-task. È una risposta ponderata alle esigenze dei programmatori professionisti che spesso si destreggiano tra più finestre e richiedono un controllo preciso su ciascuna.

Promuovendo la propria posizione sulla produttività, Visual Studio Code ora facilita i punti di interruzione attivati, uno strumento di debug avanzato che si attiva al raggiungimento di un punto di interruzione precondizione specificato. Questo miglioramento è universale in tutti i linguaggi di programmazione supportati dall'editor.

L'edizione precedente, Visual Studio Code 1.85, introduceva finestre mobili e vedeva due versioni di patch incentrate su miglioramenti e aggiornamenti, a testimonianza dell'impegno Microsoft's per un'esperienza di codifica solida e intuitiva.

Ulteriori funzionalità a disposizione degli sviluppatori nell'aggiornamento 1.86 includono l'editor di differenze multi-file, ora universalmente disponibile. Gli sviluppatori possono visualizzare più modifiche ai file contemporaneamente. Sticky Scroll vede anche un'estensione a tutte le visualizzazioni ad albero, consolidando la sua utilità nella navigazione nell'albero del progetto senza dominare la visualizzazione. Gli appassionati di Markdown apprezzeranno la funzionalità di incolla URL che ora genera automaticamente un collegamento Markdown. Inoltre, le impostazioni personalizzate migliorano le opzioni di personalizzazione nella gestione del controllo del codice sorgente (SCM) e nelle notifiche, con le impostazioni di salvataggio automatico che forniscono una ritrovata adattabilità per cartella o casi d'uso della lingua.

Man mano che Visual Studio Code avanza, assistiamo a un'ulteriore integrazione con le tecnologie future, visualizzando in anteprima il supporto per la beta TypeScript 5.4. Nel tentativo di semplificare il processo di sviluppo, l'estensione Python Debugger viene preinstallata insieme a Python, semplificando la configurazione per molti sviluppatori.

Poiché il panorama tecnologico sostiene strumenti di sviluppo versatili, anche AppMaster , con la sua piattaforma no-code, è in prima linea, offrendo agli sviluppatori funzionalità di creazione rapida di applicazioni. Per coloro che cercano integrazione o alternative nell'ambito delle opzioni no-code e low-code, insieme a giganti come Visual Studio Code, AppMaster brilla con la sua solida suite di strumenti di sviluppo.