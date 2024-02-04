Visual Studio Code расширяет возможности кодирования с помощью голосовой команды «Привет, код»

Знаменитый Visual Studio Code от Microsoft открыл новую эру удобства для разработчиков благодаря своему последнему обновлению 1.86, представившему функцию голосовой активации «Привет, код». Это интуитивно понятное дополнение позволяет программистам беспрепятственно взаимодействовать с Copilot Chat с помощью голосовых команд, создавая более интерактивную среду разработки. Обновление доступно для загрузки на платформах Windows, Linux и Mac с официального сайта visualstudio.com.

Преобразующая команда «Привет, код» подкреплена новым параметром конфигурации accessibility.voice.keywordActivation, который позволяет редактору распознавать голосовые команды и инициировать разговор с Copilot Chat. Для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, Microsoft гарантирует, что вычисления распознавания голоса выполняются локально, без передачи данных на внешние серверы. Однако, чтобы использовать эту функцию, пользователям необходимо установить как расширение GitHub Copilot Chat для помощника по программированию на базе искусственного интеллекта, так и расширение VS Code Speech для интеграции функций преобразования речи в текст.

Еще одним значительным обновлением версии 1.86 является введение уровней масштабирования для каждого окна, включаемых через window.zoom.PerWindow. Эта функция позволяет разработчикам применять команды масштабирования только к активному окну, повышая эффективность во время презентаций или многозадачных сценариев. Это продуманный ответ на потребности профессиональных программистов, которые часто манипулируют несколькими окнами и требуют точного контроля над каждым.

Развивая свою позицию в отношении производительности, Visual Studio Code теперь поддерживает триггерные точки останова — расширенный инструмент отладки, который активируется при достижении указанной точки останова с предварительным условием. Это усовершенствование универсально для всех языков программирования, поддерживаемых редактором.

В предыдущей версии Visual Studio Code 1.85 были представлены плавающие окна и было выпущено два патча, посвященных улучшениям и обновлениям, что является свидетельством приверженности Microsoft's обеспечению надежного и удобного для пользователя опыта программирования.

Дополнительные функции, которыми разработчики воспользовались в обновлении 1.86, включают многофайловый редактор различий, который теперь доступен повсеместно. Разработчики могут одновременно просматривать несколько изменений файлов. Sticky Scroll также имеет расширение для всех представлений в виде дерева, что укрепляет его полезность в навигации по дереву проекта, не доминируя над представлением. Энтузиасты Markdown оценят функцию вставки URL-адресов, которая теперь автоматически генерирует ссылку Markdown. Кроме того, индивидуальные настройки расширяют возможности настройки управления исходным кодом (SCM) и уведомлений, а настройки автоматического сохранения обеспечивают новую адаптируемость для каждой папки или сценария использования языка.

По мере продвижения Visual Studio Code мы являемся свидетелями дальнейшей интеграции с будущими технологиями и предварительной поддержкой бета-версии TypeScript 5.4. Чтобы упростить процесс разработки, расширение Python Debugger предустановлено вместе с Python, что упрощает настройку для многих разработчиков.

Поскольку в технологическом мире популярны универсальные инструменты разработки, AppMaster с его платформой no-code также находится в авангарде, предлагая разработчикам возможности быстрого создания приложений. Для тех, кто ищет интеграцию или альтернативы в области вариантов no-code и low-code, наряду с такими гигантами, как Visual Studio Code, AppMaster предлагает надежный набор инструментов разработки.