يعمل Visual Studio Code على رفع مستوى البرمجة باستخدام الأمر الصوتي "Hey Code"

لقد دشن Visual Studio Code الشهير من Microsoft حقبة جديدة من الراحة للمطورين من خلال آخر تحديث 1.86، حيث يقدم ميزة التنشيط الصوتي "Hey Code". تتيح هذه الإضافة البديهية للمبرمجين التفاعل بسلاسة مع Copilot Chat من خلال الأوامر الصوتية، مما يعزز بيئة تطوير أكثر تفاعلية. التحديث متاح للتنزيل عبر أنظمة التشغيل Windows وLinux وMac من موقع visualstudio.com الرسمي.

يتم دعم أمر "Hey Code" التحويلي من خلال إعداد تكوين جديد، Accessibility.voice.keywordActivation، والذي يسمح للمحرر بالتعرف على الأوامر الصوتية وبدء محادثة مع Copilot Chat. بالنسبة للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، تضمن Microsoft إجراء حسابات التعرف على الصوت محليًا، دون نقل أي بيانات إلى خوادم خارجية. ومع ذلك، للاستفادة من هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى تثبيت ملحق GitHub Copilot Chat لمساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وملحق VS Code Speech لدمج وظيفة تحويل الكلام إلى نص.

ترقية مهمة أخرى مع الإصدار 1.86 هي تقديم مستويات التكبير/التصغير لكل نافذة، والتي يتم تمكينها عبر window.zoom.PerWindow. تعمل هذه الميزة على تمكين المطورين من تطبيق أوامر التكبير/التصغير على النافذة النشطة فقط، مما يعزز الكفاءة أثناء العروض التقديمية أو سيناريوهات المهام المتعددة. إنها استجابة مدروسة لاحتياجات المبرمجين المحترفين الذين غالبًا ما يتعاملون مع النوافذ المتعددة ويتطلبون تحكمًا دقيقًا في كل منها.

لتعزيز موقفه بشأن الإنتاجية، يسهل Visual Studio Code الآن نقاط التوقف المُثارة - وهي أداة تصحيح أخطاء متقدمة يتم تنشيطها عند الوصول إلى نقطة توقف محددة مسبقًا. يعد هذا التحسين عالميًا عبر جميع لغات البرمجة التي يدعمها المحرر.

الإصدار السابق، Visual Studio Code 1.85 ، قدم نوافذ عائمة وشهد إصدارين تصحيحيين يركزان على التحسينات والتحديثات - وهو دليل على التزام Microsoft's بتجربة برمجة قوية وسهلة الاستخدام.

تشتمل الميزات الإضافية التي ميزت المطورين في التحديث 1.86 على محرر الفروق متعدد الملفات، المتوفر الآن عالميًا. يمكن للمطورين عرض تغييرات ملفات متعددة في وقت واحد. يرى Sticky Scroll أيضًا امتدادًا لجميع طرق عرض الشجرة، مما يعزز فائدته في التنقل في شجرة المشروع دون السيطرة على العرض. سيقدر عشاق Markdown وظيفة لصق عنوان URL التي تقوم الآن بإنشاء رابط Markdown تلقائيًا. علاوة على ذلك، تعمل الإعدادات الفردية على تحسين خيارات التخصيص في إدارة التحكم بالمصدر (SCM) والإشعارات، مع إعدادات الحفظ التلقائي التي توفر إمكانية التكيف الجديدة لكل مجلد أو حالات استخدام اللغة.

مع تقدم Visual Studio Code للأمام، نشهد المزيد من التكامل مع التقنيات القادمة، ومعاينة الدعم للإصدار التجريبي من TypeScript 5.4. في خطوة لتبسيط عملية التطوير، يأتي ملحق Python Debugger مثبتًا مسبقًا إلى جانب Python، مما يسهل عملية الإعداد للعديد من المطورين.

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