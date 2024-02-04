Visual Studio Code, 'Hey Code' Sesli Komutuyla Kodlamayı Geliştiriyor

Microsoft'un beğenilen Visual Studio Code en son 1.86 güncellemesiyle geliştiriciler için yeni bir kolaylık çağı başlattı ve 'Hey Code' sesli aktivasyon özelliğini tanıttı. Bu sezgisel ekleme, kodlayıcıların sesli komutlar aracılığıyla Copilot Chat ile sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmesini sağlayarak daha etkileşimli bir geliştirme ortamı sağlar. Güncelleme, resmi visualstudio.com web sitesinden Windows, Linux ve Mac platformlarında indirilebilir.

Dönüştürücü 'Hey Code' komutu, editörün sesli komutları tanımasına ve Copilot Chat ile bir konuşma başlatmasına olanak tanıyan yeni bir yapılandırma ayarı olanaccessibility.voice.keywordActivation ile desteklenmektedir. Microsoft, gizlilik bilincine sahip kullanıcılar için, ses tanıma hesaplamalarının harici sunuculara veri aktarılmadan yerel olarak yapılmasını sağlar. Ancak bu özellikten yararlanmak için kullanıcıların hem yapay zeka destekli bir programlama asistanı için GitHub Copilot Chat uzantısını hem de konuşmayı metne dönüştürme işlevini entegre etmek için VS Code Speech uzantısını yüklemeleri gerekiyor.

1.86 sürümündeki bir diğer önemli yükseltme, window.zoom.PerWindow aracılığıyla etkinleştirilen pencere başına yakınlaştırma düzeylerinin getirilmesidir. Bu özellik geliştiricilere yakınlaştırma komutlarını yalnızca etkin pencereye uygulama yetkisi vererek sunumlar veya çoklu görev senaryoları sırasında verimliliği artırır. Genellikle birden fazla pencereyi dengede tutan ve her biri üzerinde hassas kontrol gerektiren profesyonel kodlayıcıların ihtiyaçlarına yönelik düşünceli bir yanıttır.

Verimlilik konusundaki duruşunu daha da ileriye taşıyan Visual Studio Code, artık tetiklenen kesme noktalarını kolaylaştırıyor; bu, belirli bir önkoşul kesme noktasına ulaşıldığında etkinleştirilen gelişmiş bir hata ayıklama aracıdır. Bu geliştirme, editör tarafından desteklenen tüm programlama dillerinde evrenseldir.

Önceki sürüm olan Visual Studio Code 1.85, kayan pencereleri tanıttı ve iyileştirmelere ve güncellemelere odaklanan iki yama sürümü gördü; bu, Microsoft's sağlam ve kullanıcı dostu bir kodlama deneyimine olan bağlılığının bir kanıtıdır.

1.86 güncellemesinde geliştiricilerin hoşuna giden ek özellikler arasında, artık evrensel olarak mevcut olan çok dosyalı fark düzenleyici yer alıyor. Geliştiriciler aynı anda birden fazla dosya değişikliğini görüntüleyebilir. Yapışkan Kaydırma aynı zamanda tüm ağaç görünümlerine yönelik bir uzantı görür ve görünüme hakim olmadan proje ağacı navigasyonundaki faydasını güçlendirir. Markdown meraklıları, artık otomatik olarak bir Markdown bağlantısı oluşturan URL yapıştırma işlevini takdir edeceklerdir. Ayrıca, kişiselleştirilmiş ayarlar, kaynak kontrol yönetimi (SCM) ve bildirimlerdeki özelleştirme seçeneklerini geliştirir; Otomatik Kaydetme ayarları, klasör veya dil kullanım durumları başına yeni keşfedilen uyarlanabilirlik sağlar.

Visual Studio Code ileriye doğru ilerledikçe, beta TypeScript 5.4 desteğinin ön izlemesini yaparak gelecek teknolojilerle daha fazla entegrasyona tanık oluyoruz. Geliştirme sürecini basitleştirmeye yönelik bir hamle olarak, Python Hata Ayıklayıcı uzantısı Python ile birlikte önceden yüklenmiş olarak gelir ve birçok geliştirici için kurulumu kolaylaştırır.

Teknoloji dünyasında çok yönlü geliştirme araçlarının öncüsü olan AppMaster , no-code platformuyla geliştiricilere hızlı uygulama oluşturma yetenekleri sunarak da ön planda yer alıyor. AppMaster Visual Studio Code gibi devlerin yanı sıra no-code ve low-code seçenekler alanında entegrasyon veya alternatifler arayanlar için güçlü geliştirme araçları paketiyle parlıyor.