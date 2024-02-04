Visual Studio Code 通过“Hey Code”语音命令提升编码水平

微软广受好评的Visual Studio Code以其最新的 1.86 更新引入了“Hey Code”语音激活功能，为开发人员带来了便利的新时代。这种直观的添加使编码人员能够通过语音命令与Copilot Chat无缝交互，从而形成更具交互性的开发环境。该更新可从visualstudio.com官方网站跨 Windows、Linux 和 Mac 平台下载。

变革性的“Hey Code”命令由新的配置设置accessibility.voice.keywordActivation 支撑，它允许编辑器识别语音命令并发起与Copilot Chat的对话。对于注重隐私的用户， Microsoft确保语音识别计算在本地执行，不会将数据转发到外部服务器。然而，要利用此功能，用户需要安装用于 AI 支持的编程助手的GitHub Copilot Chat扩展和 VS Code 语音扩展以集成语音到文本功能。

1.86 版本的另一个重大升级是引入了每个窗口的缩放级别，通过 window.zoom.PerWindow 启用。此功能使开发人员能够仅将缩放命令应用于活动窗口，从而提高演示或多任务场景期间的效率。这是对专业编码人员需求的深思熟虑的回应，他们经常处理多个窗口并需要对每个窗口进行精确控制。

为了进一步提高生产力， Visual Studio Code现在支持触发断点 - 一种高级调试工具，可在命中指定前提条件断点时激活。此增强功能在编辑器支持的所有编程语言中通用。

上一版本Visual Studio Code 1.85引入了浮动窗口，并发布了两个专注于改进和更新的补丁版本 - 这证明了Microsoft's对强大且用户友好的编码体验的承诺。

1.86 更新中为开发人员带来的其他功能包括现在普遍可用的多文件差异编辑器。开发人员可以同时查看多个文件更改。粘性滚动还可以扩展到所有树视图，巩固其在项目树导航中的实用性，而不会主宰视图。 Markdown 爱好者将会欣赏现在自动生成 Markdown 链接的 URL 粘贴功能。此外，个性化设置增强了源代码控制管理 (SCM) 和通知中的自定义选项，自动保存设置为每个文件夹或语言用例提供了新的适应性。

随着Visual Studio Code向前迈进，我们见证了与即将推出的技术的进一步集成，预览了对 Beta TypeScript 5.4 的支持。为了简化开发过程，Python 调试器扩展与 Python 一起预装，从而简化了许多开发人员的设置。

随着技术领域倡导多功能开发工具， AppMaster以其no-code平台也站在最前沿，为开发人员提供快速的应用程序创建功能。对于那些在no-code和low-code选项领域寻求集成或替代方案的人来说，除了Visual Studio Code等巨头之外， AppMaster以其强大的开​​发工具套件而大放异彩。