Visual Studio Code tilt coderen naar een hoger niveau met 'Hey Code'-spraakopdracht

De veelgeprezen Visual Studio Code van Microsoft heeft met de nieuwste 1.86-update een nieuw tijdperk van gemak voor ontwikkelaars ingeluid, waarbij een spraakactiveringsfunctie 'Hey Code' wordt geïntroduceerd. Dankzij deze intuïtieve toevoeging kunnen programmeurs naadloos samenwerken met Copilot Chat via spraakopdrachten, waardoor een meer interactieve ontwikkelomgeving ontstaat. De update kan worden gedownload op Windows-, Linux- en Mac-platforms vanaf de officiële visualstudio.com website.

Het transformerende 'Hey Code'-commando wordt ondersteund door een nieuwe configuratie-instelling, toegankelijkheid.voice.keywordActivation, waarmee de redacteur spraakopdrachten kan herkennen en een gesprek kan beginnen met Copilot Chat. Voor privacybewuste gebruikers zorgt Microsoft ervoor dat berekeningen voor stemherkenning lokaal worden uitgevoerd, zonder dat gegevens worden doorgegeven aan externe servers. Om deze functie te kunnen benutten, moeten gebruikers echter zowel de GitHub Copilot Chat extensie voor een AI-aangedreven programmeerassistent als de VS Code Speech-extensie installeren om spraak-naar-tekst-functionaliteit te integreren.

Een andere belangrijke upgrade met versie 1.86 is de introductie van zoomniveaus per venster, mogelijk gemaakt via window.zoom.PerWindow. Met deze functie kunnen ontwikkelaars zoomopdrachten uitsluitend op het actieve venster toepassen, waardoor de efficiëntie tijdens presentaties of multitaskscenario's wordt vergroot. Het is een doordacht antwoord op de behoeften van professionele programmeurs die vaak met meerdere vensters moeten jongleren en nauwkeurige controle over elk venster nodig hebben.

Ter ondersteuning van zijn standpunt ten aanzien van productiviteit faciliteert Visual Studio Code nu getriggerde breekpunten: een geavanceerd debugging-hulpmiddel dat wordt geactiveerd zodra een bepaald voorwaarde-breekpunt wordt bereikt. Deze verbetering is universeel voor alle programmeertalen die door de editor worden ondersteund.

De vorige editie, Visual Studio Code 1.85, introduceerde zwevende vensters en zag twee patchreleases gericht op verbeteringen en updates - een bewijs van Microsoft's toewijding aan een robuuste en gebruiksvriendelijke codeerervaring.

Extra functies die ontwikkelaars in update 1.86 ten goede komen, zijn onder meer de diff-editor voor meerdere bestanden, die nu universeel beschikbaar is. Ontwikkelaars kunnen meerdere bestandswijzigingen tegelijkertijd bekijken. Sticky Scroll ziet ook een uitbreiding op alle boomweergaven, waardoor de bruikbaarheid ervan in de projectboomnavigatie wordt versterkt zonder de weergave te domineren. Liefhebbers van Markdown zullen de functionaliteit voor het plakken van URL's waarderen, die nu automatisch een Markdown-link genereert. Bovendien verbeteren geïndividualiseerde instellingen de aanpassingsmogelijkheden in source control management (SCM) en meldingen, waarbij Auto Save-instellingen nieuwe aanpassingsmogelijkheden bieden per map of per taalgebruik.

Terwijl Visual Studio Code vooruitgang boekt, zijn we getuige van verdere integratie met opkomende technologieën, waarbij we een voorproefje krijgen van de ondersteuning voor de bètaversie van TypeScript 5.4. In een poging om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen, wordt de Python Debugger-extensie vooraf geïnstalleerd naast Python, waardoor de installatie voor veel ontwikkelaars wordt gestroomlijnd.

