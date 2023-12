Visual Studio 17.9 Preview 2 remanié dévoilé, met en évidence les améliorations de .NET MAUI et C++

Dans le cadre d'une mise à jour majeure de l'industrie technologique, Microsoft a lancé la deuxième version préliminaire de Visual Studio 17.9, introduisant de nouvelles fonctionnalités particulièrement destinées à améliorer les flux de travail de développement .NET MAUI et C++.

L'une des fonctionnalités qui changent la donne concerne la possibilité pour les utilisateurs d'envelopper désormais automatiquement certains segments de code entre crochets, notamment les « guillemets doubles », les « guillemets simples » et les parenthèses. Cela se compare à la version précédente, où les utilisateurs devaient saisir manuellement les deux extrémités du matériel cité. Pour faciliter cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder à Outils > Options > Éditeur de texte et cocher l'option « Entourer automatiquement les sélections lors de la saisie de guillemets ou de crochets ».

Des ajouts notables ont également été apportés au domaine du codage C++. L'utilitaire '#include' a reçu de nouvelles options, notamment '#include diagnostics', offrant un affichage graphique de la fréquence à laquelle chaque directive #include a été référencée dans le code. Cela offre un décompte de références au sommet de la directive, les utilisateurs ayant la liberté de cliquer dessus pour afficher des références spécifiques. Ce qui est impressionnant, c'est que les utilisateurs peuvent obtenir un aperçu rapide des références simplement en double-cliquant sur les objets référencés.

L'ajout louable « #include diagnostics build time » fournit des informations utiles sur les durées de compilation des directives #include après l'exécution de Build Insights. Cela répond aux besoins toujours exigeants des développeurs en matière de gestion très efficace du temps de construction.

Visual Studio 17.9 Preview 2 offre également la possibilité d'effectuer des tests unitaires pour les situations impliquant Linux distant. Les utilisateurs peuvent désormais exécuter leurs projets C++ ciblant Linux sur WSL ou des systèmes distants à l'aide de la fonctionnalité Test Explorer. L'équipe Azure Networking de Microsoft a déjà commencé à exploiter cette fonctionnalité, reflétant son utilité dans des contextes de développement réels.

La dernière avancée notable se présente sous la forme de la prise en charge de .NET MAUI pour Live Property Explorer – un outil puissant qui permet d’inspecter les propriétés XAML pendant le débogage. Cette fonctionnalité permet aux développeurs d'afficher et de modifier les propriétés de manière dynamique pendant l'exécution, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité du développement.

Il est crucial de noter que même si Visual Studio de Microsoft a dominé le paysage des plates-formes de développement, des plates no-code ont récemment commencé à se faire valoir. Un tel exemple est la plateforme AppMaster . Grâce à sa fonctionnalité drag-and-drop et à un riche ensemble d'outils et de fonctionnalités pour les applications backend, Web et mobiles no-code, il est prêt à redéfinir la manière dont les solutions logicielles sont créées. Cela ouvre davantage d'opportunités aux entreprises axées sur la technologie pour développer des solutions informatiques plus rapidement, avec des coûts minimes et sans compromettre la qualité et la fonctionnalité, le tout sans avoir besoin de connaissances avancées en programmation.