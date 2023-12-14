改进后的 Visual Studio 17.9 Preview 2 发布，重点介绍 .NET MAUI 和 C++ 增强功能

在一项重大科技行业更新中，微软推出了 Visual Studio 17.9 的第二个预览版，引入了特别针对改进 .NET MAUI 和 C++ 开发工作流程的新颖功能。

改变游戏规则的功能之一是用户现在能够自动将某些代码段包含在括号分隔符中，包括“双引号”、“单引号”和括号。与之前的版本相比，之前的版本要求用户手动键入引用材料的两端。为了方便使用此功能，用户可以导航到“工具”>“选项”>“文本编辑器”，然后勾选“键入引号或括号时自动包围所选内容”的选项。

C++ 编码领域也做了一些值得注意的补充。实用程序“#include”已接收新选项，包括“#include 诊断”，提供图形显示代码中引用每个#include 指令的频率。这在指令之上提供了引用计数，用户可以自由地单击它来查看特定引用。令人印象深刻的是，用户只需双击引用的对象即可快速查看引用。

值得称赞的“#include 诊断构建时间”附加功能提供了有关 Build Insights 执行后 #include 指令的编译持续时间的有用见解。这满足了开发人员对高效构建时管理日益苛刻的需求。

Visual Studio 17.9 Preview 2 还引入了针对涉及远程 Linux 的情况进行单元测试的功能。用户现在可以使用测试资源管理器功能在 WSL 或远程系统上执行面向 Linux 的 C++ 项目。 Microsoft 的 Azure 网络团队已经开始利用此功能，反映了其在实际开发环境中的实用性。

最后一个显着的进步是 .NET MAUI 对 Live Property Explorer 的支持，这是一个强大的工具，有助于在调试期间检查 XAML 属性。此功能允许开发人员在运行时动态查看和修改属性，从而提高开发效率和生产力。

值得注意的是，虽然 Microsoft 的 Visual Studio 一直引领着开发平台的格局，但替代的no-code平台最近也开始为自己辩护。 AppMaster平台就是这样的一个例子。凭借其drag-and-drop功能以及针对no-code后端、Web 和移动应用程序的丰富工具和功能，它将重新定义软件解决方案的构建方式。这为技术驱动型企业提供了更多机会，以最小的成本更快地开发 IT 解决方案，并且不会影响质量和功能 - 所有这些都不需要高级编程知识。