Revelada a versão 2 do Visual Studio 17.9 renovada, destaca melhorias no .NET MAUI e no C++

Em uma grande atualização da indústria de tecnologia, a Microsoft lançou a segunda prévia do Visual Studio 17.9, introduzindo novos recursos especialmente voltados para melhorar os fluxos de trabalho de desenvolvimento .NET MAUI e C++.

Um dos recursos revolucionários envolve a capacidade dos usuários de envolver automaticamente certos segmentos de código em delimitadores de colchetes, incluindo 'aspas duplas', 'aspas simples' e parênteses. Isto se compara à versão anterior, onde os usuários eram obrigados a digitar manualmente ambas as extremidades do material citado. Para facilitar esse recurso, os usuários podem navegar até Ferramentas > Opções > Editor de texto e marcar a opção que diz “Envolver seleções automaticamente ao digitar aspas ou colchetes”.

Adições notáveis ​​​​também foram feitas na área de codificação C++. O utilitário '#include' recebeu novas opções, incluindo '#include diagnostics', oferecendo uma exibição gráfica da frequência com que cada diretiva #include foi referida no código. Isto oferece uma contagem de referências no topo da diretiva, com os usuários tendo a liberdade de clicar nela para visualizar referências específicas. O que impressiona é que os usuários podem obter uma visão rápida das referências apenas clicando duas vezes nos objetos referenciados.

A louvável adição '#include diagnostics build time' fornece insights úteis sobre as durações de compilação das diretivas #include após a execução do Build Insights. Isso atende às necessidades cada vez mais exigentes dos desenvolvedores para um gerenciamento de tempo de construção altamente eficiente.

O Visual Studio 17.9 Preview 2 também traz a facilidade de realizar testes de unidade para situações que envolvem Linux remoto. Os usuários agora podem executar seus projetos C++ direcionados ao Linux em WSL ou sistemas remotos usando o recurso Test Explorer. A equipe de rede do Azure da Microsoft já começou a aproveitar esse recurso, refletindo sua praticidade em contextos de desenvolvimento do mundo real.

O avanço notável final vem na forma de suporte .NET MAUI para o Live Property Explorer – uma ferramenta potente que ajuda a inspecionar propriedades XAML durante a depuração. Esse recurso permite que os desenvolvedores visualizem e modifiquem propriedades dinamicamente durante o tempo de execução, aumentando assim a eficiência e a produtividade do desenvolvimento.

É crucial observar que, embora o Visual Studio da Microsoft tenha liderado o cenário da plataforma de desenvolvimento, plataformas alternativas no-code começaram a se defender recentemente. Um exemplo é a plataforma AppMaster . Com sua funcionalidade drag-and-drop e um rico conjunto de ferramentas e recursos para backend no-code, web e aplicativos móveis, ele está pronto para redefinir como as soluções de software são construídas. Isto abre mais oportunidades para as empresas orientadas para a tecnologia desenvolverem soluções de TI mais rapidamente, com custos mínimos e sem comprometer a qualidade e a funcionalidade – tudo sem a necessidade de conhecimentos avançados de programação.