Представлена ​​обновленная предварительная версия Visual Studio 17.9 2, в которой представлены улучшения .NET MAUI и C++

В рамках крупного обновления технологической отрасли Microsoft выпустила вторую предварительную версию Visual Studio 17.9, в которой представлены новые функции, специально предназначенные для улучшения рабочих процессов разработки .NET MAUI и C++.

Одна из революционных функций заключается в том, что теперь пользователи могут автоматически заключать определенные сегменты кода в скобки-разделители, включая «двойные кавычки», «одинарные кавычки» и круглые скобки. Это можно сравнить с предыдущей версией, где пользователям приходилось вручную вводить оба конца цитируемого материала. Чтобы облегчить эту функцию, пользователи могут перейти в «Инструменты» > «Параметры» > «Текстовый редактор» и отметить опцию «Автоматически окружать выделенные области при вводе кавычек или скобок».

Заслуживающие внимания дополнения были внесены и в область программирования на C++. Утилита #include получила новые параметры, в том числе функцию #include Diagnostics, предлагающую графическое отображение того, как часто в коде упоминается каждая директива #include. Это обеспечивает подсчет ссылок поверх директивы, и пользователи могут свободно щелкнуть по нему, чтобы просмотреть конкретные ссылки. Что впечатляет, так это то, что пользователи могут быстро просмотреть ссылки, просто дважды щелкнув объекты, на которые они ссылаются.

Похвальное дополнение «#include Diagnostics build time» дает полезную информацию о продолжительности компиляции директив #include после выполнения Build Insights. Это отвечает постоянно растущим потребностям разработчиков в высокоэффективном управлении временем сборки.

Visual Studio 17.9 Preview 2 также предоставляет возможность проводить модульные тесты в ситуациях, связанных с удаленным Linux. Теперь пользователи могут выполнять свои проекты C++, ориентированные на Linux, на WSL или удаленных системах с помощью функции обозревателя тестов. Команда Microsoft Azure Networking уже начала использовать эту функцию, что отражает ее практичность в реальных условиях разработки.

Последним заметным достижением является поддержка .NET MAUI для Live Property Explorer — мощного инструмента, который помогает проверять свойства XAML во время отладки. Эта функция позволяет разработчикам динамически просматривать и изменять свойства во время выполнения, что повышает эффективность и производительность разработки.

Крайне важно отметить, что хотя Microsoft Visual Studio лидирует на рынке платформ разработки, альтернативные платформы no-code в последнее время начали заявлять о себе. Одним из таких примеров является платформа AppMaster . Благодаря функции drag-and-drop богатому набору инструментов и функций для серверной части, веб-приложений и мобильных приложений no-code он призван по-новому определить способы создания программных решений. Это открывает перед технологически ориентированными компаниями больше возможностей для более быстрой разработки ИТ-решений с минимальными затратами и без ущерба для качества и функциональности – и все это без необходимости углубленных знаний в области программирования.