In een grote update voor de technische industrie heeft Microsoft de tweede preview van Visual Studio 17.9 gelanceerd, waarin nieuwe functies worden geïntroduceerd die vooral gericht zijn op het verbeteren van de .NET MAUI- en C++-ontwikkelingsworkflows.

Een van de baanbrekende functies is de mogelijkheid van gebruikers om nu automatisch bepaalde codesegmenten tussen haakjes te plaatsen, inclusief 'dubbele aanhalingstekens', 'enkele aanhalingstekens' en haakjes. Dit is vergelijkbaar met de vorige versie, waarin gebruikers beide uiteinden van het geciteerde materiaal handmatig moesten intoetsen. Om deze functie te vergemakkelijken, kunnen gebruikers naar Extra > Opties > Teksteditor gaan en de optie aanvinken met de tekst 'Selecties automatisch omringen bij het typen van aanhalingstekens of haakjes.'

Er zijn ook opmerkelijke toevoegingen gedaan aan de C++-coderingsarena. Het hulpprogramma '#include' heeft nieuwe opties gekregen, waaronder '#include diagnostics', die een grafische weergave bieden van hoe vaak naar elke #include-richtlijn is verwezen in de code. Dit biedt een referentietelling bovenop de richtlijn, waarbij gebruikers de vrijheid hebben om erop te klikken om specifieke referenties te bekijken. Wat indrukwekkend is, is dat gebruikers snel een overzicht van de referenties kunnen krijgen door eenvoudigweg op de objecten waarnaar wordt verwezen te dubbelklikken.

De lovenswaardige toevoeging '#include diagnostics build time' biedt nuttige inzichten in de compilatieduur van #include-richtlijnen na de uitvoering van Build Insights. Dit komt tegemoet aan de steeds veeleisende behoeften van ontwikkelaars aan zeer efficiënt beheer van de bouwtijd.

Visual Studio 17.9 Preview 2 biedt ook de mogelijkheid om unit-tests uit te voeren voor situaties waarbij Linux op afstand betrokken is. Gebruikers kunnen nu hun C++-projecten uitvoeren die zich op Linux richten op WSL of externe systemen met behulp van de Test Explorer-functie. Het Azure Networking-team van Microsoft is al begonnen met het benutten van deze functie, wat de bruikbaarheid ervan in reële ontwikkelingscontexten weerspiegelt.

De laatste opmerkelijke vooruitgang komt in de vorm van .NET MAUI-ondersteuning voor de Live Property Explorer – een krachtige tool die helpt bij het inspecteren van XAML-eigenschappen tijdens het debuggen. Met deze functie kunnen ontwikkelaars eigenschappen dynamisch bekijken en wijzigen tijdens runtime, waardoor de ontwikkelingsefficiëntie en productiviteit toenemen.

Het is van cruciaal belang om op te merken dat hoewel Microsoft's Visual Studio toonaangevend is in het landschap van het ontwikkelingsplatform, alternatieve platforms no-code de laatste tijd sterk voor zichzelf zijn gaan pleiten. Een voorbeeld hiervan is het AppMaster- platform. Met zijn drag-and-drop functionaliteit en een rijke reeks tools en functies voor backend-, web- en mobiele apps no-code, zal het de manier waarop softwareoplossingen worden gebouwd opnieuw definiëren. Dit biedt meer mogelijkheden voor technologiegedreven bedrijven om IT-oplossingen sneller te ontwikkelen, met minimale kosten en zonder concessies te doen aan kwaliteit en functionaliteit – en dat alles zonder de noodzaak van geavanceerde programmeerkennis.