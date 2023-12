Visual Studio 17.9 Pratinjau 2 yang Dirubah Diluncurkan, Menyoroti Peningkatan .NET MAUI dan C++

Dalam pembaruan industri teknologi besar, Microsoft telah meluncurkan pratinjau kedua Visual Studio 17.9, memperkenalkan fitur-fitur baru yang secara khusus ditargetkan untuk meningkatkan alur kerja pengembangan .NET MAUI dan C++.

Salah satu fitur pengubah permainan melibatkan kemampuan pengguna untuk secara otomatis menyelubungi segmen kode tertentu dalam pembatas braket, termasuk 'tanda kutip ganda', 'tanda kutip tunggal', dan tanda kurung. Hal ini berbeda dengan versi sebelumnya, yang mengharuskan pengguna memasukkan kedua ujung materi yang dikutip secara manual. Untuk memfasilitasi fitur ini, pengguna dapat menavigasi ke Tools > Options > Text Editor dan centang opsi yang bertuliskan 'Automatically surround Selections When Type Typeing Quote or Brackets.'

Penambahan penting juga telah dilakukan pada arena pengkodean C++. Utilitas '#include' telah menerima opsi baru, termasuk '#include diagnostik', yang menawarkan tampilan grafis tentang seberapa sering setiap arahan #include dirujuk dalam kode. Ini menawarkan jumlah referensi di atas arahan, dengan pengguna memiliki kebebasan untuk mengkliknya untuk melihat referensi tertentu. Yang mengesankan adalah pengguna dapat melihat referensi secara cepat hanya dengan mengklik dua kali pada objek yang direferensikan.

Penambahan '#include diagnostik build time' yang terpuji memberikan wawasan berguna tentang durasi kompilasi arahan #include setelah eksekusi Build Insights. Hal ini menjawab kebutuhan pengembang yang selalu menuntut akan manajemen waktu pembangunan yang sangat efisien.

Visual Studio 17.9 Pratinjau 2 juga menghadirkan fasilitas untuk melakukan pengujian unit untuk situasi yang melibatkan Linux jarak jauh. Pengguna sekarang dapat menjalankan proyek C++ mereka yang menargetkan Linux di WSL atau sistem jarak jauh menggunakan fitur Test Explorer. Tim Jaringan Azure Microsoft telah mulai memanfaatkan fitur ini, yang mencerminkan kepraktisannya dalam konteks pengembangan dunia nyata.

Kemajuan penting terakhir datang dalam bentuk dukungan .NET MAUI untuk Live Property Explorer – alat ampuh yang membantu memeriksa properti XAML selama proses debug. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk melihat dan memodifikasi properti secara dinamis selama runtime, sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan dan produktivitas.

