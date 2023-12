Presentata la versione rinnovata di Visual Studio 17.9 Preview 2, con i miglioramenti di .NET MAUI e C++

In un importante aggiornamento del settore tecnologico, Microsoft ha lanciato la seconda anteprima di Visual Studio 17.9, introducendo nuove funzionalità particolarmente mirate a migliorare i flussi di lavoro di sviluppo .NET MAUI e C++.

Una delle funzionalità rivoluzionarie riguarda la capacità degli utenti di racchiudere ora automaticamente determinati segmenti di codice in delimitatori di parentesi, comprese "virgolette doppie", "virgolette singole" e parentesi. Ciò è paragonabile alla versione precedente, in cui agli utenti veniva richiesto di digitare manualmente entrambe le estremità del materiale citato. Per facilitare questa funzionalità, gli utenti possono accedere a Strumenti > Opzioni > Editor di testo e selezionare l'opzione che dice "Contorna automaticamente le selezioni quando si digitano virgolette o parentesi".

Sono state apportate aggiunte degne di nota anche all'arena della codifica C++. L'utilità "#include" ha ricevuto nuove opzioni, inclusa la "diagnostica #include", che offre una visualizzazione grafica della frequenza con cui ciascuna direttiva #include è stata citata nel codice. Ciò offre un conteggio dei riferimenti sopra la direttiva, con gli utenti che hanno la libertà di fare clic su di esso per visualizzare riferimenti specifici. Ciò che è impressionante è che gli utenti possono ottenere una rapida visualizzazione dei riferimenti semplicemente facendo doppio clic sugli oggetti di riferimento.

La lodevole aggiunta "#include diagnostics build time" fornisce utili informazioni sulle durate di compilazione delle direttive #include dopo l'esecuzione di Build Insights. Ciò soddisfa le esigenze sempre più esigenti degli sviluppatori per una gestione altamente efficiente del tempo di compilazione.

Visual Studio 17.9 Preview 2 offre inoltre la possibilità di condurre unit test per situazioni che coinvolgono Linux remoto. Gli utenti possono ora eseguire i propri progetti C++ destinati a Linux su WSL o sistemi remoti utilizzando la funzionalità Test Explorer. Il team di rete di Azure di Microsoft ha già iniziato a sfruttare questa funzionalità, riflettendone la praticità in contesti di sviluppo reali.

L'ultimo notevole progresso si presenta sotto forma di supporto .NET MAUI per Live Property Explorer, un potente strumento che aiuta a ispezionare le proprietà XAML durante il debug. Questa funzionalità consente agli sviluppatori di visualizzare e modificare le proprietà dinamicamente durante il runtime, aumentando così l'efficienza e la produttività dello sviluppo.

È fondamentale notare che mentre Visual Studio di Microsoft è stato leader nel panorama della piattaforma di sviluppo, recentemente le piattaforme alternative no-code hanno iniziato a farsi valere. Uno di questi esempi è la piattaforma AppMaster . Con la sua funzionalità drag-and-drop e un ricco set di strumenti e funzionalità per applicazioni backend, web e mobili no-code, è destinato a ridefinire il modo in cui vengono costruite le soluzioni software. Ciò offre maggiori opportunità alle aziende orientate alla tecnologia di sviluppare soluzioni IT più rapidamente, con costi minimi e senza compromettere la qualità e la funzionalità, il tutto senza la necessità di conoscenze di programmazione avanzate.