Ujawniono ulepszoną wersję Visual Studio 17.9 Preview 2, najważniejsze informacje Udoskonalenia .NET MAUI i C++

W ramach ważnej aktualizacji branżowej firma Microsoft uruchomiła drugą wersję zapoznawczą programu Visual Studio 17.9, wprowadzającą nowe funkcje, których celem jest w szczególności usprawnienie przepływów pracy programistycznych .NET MAUI i C++.

Jedną z przełomowych funkcji jest teraz możliwość automatycznego otaczania przez użytkowników określonych segmentów kodu ogranicznikami nawiasów, w tym „cudzysłowami podwójnymi”, „pojedynczymi cudzysłowami” i nawiasami. W porównaniu z poprzednią wersją, w której użytkownicy musieli ręcznie wpisać oba końce cytowanego materiału. Aby ułatwić korzystanie z tej funkcji, użytkownicy mogą przejść do opcji Narzędzia > Opcje > Edytor tekstu i zaznaczyć opcję „Automatycznie otaczaj zaznaczenia podczas wpisywania cudzysłowów lub nawiasów”.

Godne uwagi dodatki zostały wprowadzone również do obszaru kodowania C++. Narzędzie „#include” otrzymało nowe opcje, w tym „diagnostykę #include”, oferującą graficzne wyświetlanie częstotliwości odwoływania się do każdej dyrektywy #include w kodzie. Zapewnia to liczbę referencji na górze dyrektywy, a użytkownicy mogą ją swobodnie klikać, aby wyświetlić określone referencje. Imponujące jest to, że użytkownicy mogą szybko wyświetlić odniesienia, klikając dwukrotnie obiekty, do których się odnoszą.

Godny pochwały dodatek „czas kompilacji diagnostyki #include” zapewnia przydatny wgląd w czas trwania kompilacji dyrektyw #include po wykonaniu Build Insights. Rozwiązanie to odpowiada na stale rosnące potrzeby programistów w zakresie wysoce wydajnego zarządzania czasem kompilacji.

Visual Studio 17.9 Preview 2 udostępnia także funkcję przeprowadzania testów jednostkowych w sytuacjach związanych ze zdalnym systemem Linux. Użytkownicy mogą teraz wykonywać swoje projekty w języku C++ przeznaczone dla systemu Linux na platformie WSL lub systemach zdalnych, korzystając z funkcji Eksploratora testów. Zespół Microsoft ds. sieci Azure zaczął już wykorzystywać tę funkcję, odzwierciedlając jej praktyczność w rzeczywistych kontekstach programistycznych.

Ostatnim godnym uwagi udoskonaleniem jest obsługa .NET MAUI dla Live Property Explorer – potężnego narzędzia, które pomaga sprawdzać właściwości XAML podczas debugowania. Ta funkcja umożliwia programistom dynamiczne przeglądanie i modyfikowanie właściwości w czasie wykonywania, zwiększając w ten sposób efektywność i produktywność programowania.

